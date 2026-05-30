Aleksandra Grant je u novom intervjuu dala retke komentare o svom dečku Kijanu Rivsu.

Umetnica je 29. maja govorila o njihovoj vezi, objašnjavajući kako ona i glumac usklađuju posao sa svojim umetničkim stvaralaštvom.

„On je uvek veoma zahvalan, pa mislim da je zato uvek oprezan kada daje povratne informacije, a rekla bih da isto važi i za mene“, izjavila je Grantova za People.

Ona je takođe otkrila da li dozvoljava Kijanu Rivsu da bude u njenom ateljeu dok radi na novom projektu.

Poštovanje

„Uvek treba da budete puni poštovanja i da drugoj osobi ostavite prostor da ispeče svoju tortu. Sam razgovor o mojoj ljubavi me tera da se preznojim“, objasnila je.

„Rekla bih da postoji svo slušanje na svetu i da znamo da možemo da razgovaramo o bilo kom problemu, izazovu ili kreativnoj ideji, i da o tome pričamo beskonačno dugo ako je potrebno. Takođe poštujemo potrebu one druge osobe da se potpuno posveti svom radu i procesu, koji ponekad može biti tih ili uključivati neku drugu saradnju“, nastavila je Grantova.

„Rekla bih da je ključ u međusobnom poštovanju, ali i u tome da je sve to igra, zar ne? Kreativna igra u kojoj imamo priliku da učestvujemo. Još bih dodala da mislim da delimo veru u projekte“, rekla je.

„Svaki projekat ima svoju autonomiju, svoj tim i neka svoja pravila, kao i početak, sredinu i kraj. Oboje smo ljudi koji žive kroz projekte, a znate, ja sam živela sa Džonom Vikom, živela sam sa Neom.“

Legendarne uloge

Kijanu Rivs i Aleksandra Grant su već sedam godina zajedno. Rivs je između 2019. i 2023. godine igrao u trećem i četvrtom nastavku franšize ,,Džon Vik", dok je 2021. godine ponovo tumačio ulogu Nea u filmu ,,Matriks: Uskrsnuća".

„Kada je u liku, na primer, imam ogromno poštovanje prema njegovom razumevanju da je to sredina ili završnica jednog projekta, zar ne? Mislim da isto važi i za slikanje“, rekla je Grantova. „Kada sam u slikarskom modu, potpuno sam u tome. U potpunosti sam posvećena, i iako ne igram lik, ipak nastupam. Slikanje je, na neki način, takođe oblik performansa.“

Bonus video: