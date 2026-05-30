Gvinet Paltrou se osvrnula na narušavanje poverenja u svom bliskom okruženju.

Glumica (53) je razgovarala sa psihoterapeutkinjom i autorkom Ester Perel o situaciji „koju nije uspela da prevaziđe“, tokom epizode podkasta ,,Goop" emitovane u utorak, 26. maja, pod nazivom „AI i moderno upoznavanje“.

„Razmišljala sam o situaciji u kojoj mi je neko narušio poverenje i imam, nekako, osećaj besa zbog toga“, rekla je ona.

„Pomislila sam: ‘Vau. Ovo je tako snažan osećaj besa’“, nastavila je. „Da izgovorim svoj unutrašnji dijalog naglas u ovom trenutku, bilo bi zaista šokantno.“

Glumica je upitala Perelovu da li su njena osećanja normalna.

„Pitala sam se, da li je ovo isto kod svih kada se osete iznevereno?“

Iako se situacija dogodila „pre nekoliko godina“, i dalje joj je teška, priznala je Gvinet, ne ulazeći u detalje o drugim osobama koje su bile uključene.

„I dalje me je zaista uzdrmao taj osećaj, kao da su to neverovatno snažne emocije oko toga“, rekla je glumica. „Ali to je univerzalno, zar ne? Ako zaista veruješ nekome i ta osoba te izda?“

Objašnjenje

Perelova je objasnila da je jedno to što neko blizak izda poverenje, ali je drugo da li ta osoba priznaje svoje postupke, jer to može dovesti do toga da osoba koja je izneverena više ne veruje ni sopstvenom sudu.

„Sledeća posledica narušavanja poverenja ili izdaje poverenja jeste to da prestajem da verujem sebi kao rezultat toga“, rekla je autorka.

„Zato što sam imala poverenja u tebe i zato što sam znala kome sam ukazala poverenje, time što si mi to uradio, sada me navodiš da ne verujem sebi“, nastavila je Perel. „Gubim samopouzdanje. Stalno čekam i posmatram da vidim da li će mi drugi ljudi nešto učiniti zbog tebe.“

Iako osoba koja je odgovorna za narušeno poverenje može biti odsutna iz vašeg života „10 godina“, bol ponekad i dalje „prati“, rekla je Perelova.

Neverstvo

Perelova i Paltrova, koja nikada nije pomenula o kome govori kada je opisivala događaj, su zatim usmerile razgovor na neverstvo, dok se Paltrova pitala kako parovi mogu da se oporave i nastave dalje nakon takve „izdaje poverenja“.

„Kako ljudi uspevaju da prebrode ovo neverovatno… jer to jeste narušavanje poverenja. Zar ne?“, rekla je glumica, dodajući: „Uvek imaš jedno oko otvoreno.“

„Kako parovi koji su zaista doživeli neverstvo mogu da se vrate poverenju? Da li zaista postoji put nazad?“ pitala je ona.

Perelova joj je dala „jednostavan odgovor“, koji je glasio „da“, ali je napomenula da to nije moguće za svakoga.

Paltrova se pitala da li bi prevara „tokom poslovnog putovanja“ mogla imati istu težinu kao i „imati ozbiljnu devojku“.

„Nekim ljudima je jednonoćna avantura jednako bolna kao i 20-godišnja afera“, odgovorila je Perelova, prenosi People.

Bonus video: