Svi parovi prolaze kroz izazove, ali problemi u vezi se ne rešavaju sami od sebe. Iako je lakše ignorisanje napetosti u vezi ili braku ili pripisivanje prolaznim fazama, nerešeni problemi mogu vremenom dovesti do udaljenosti i nezadovoljstva partnera.

Postoje određene fraze koje partneri često koriste kako bi umanjili ili izbegli suočavanje s problemima, ali one mogu biti znak da vaš odnos zahteva dodatnu pažnju i podršku, tvrdi terapeut za bračne i porodične odnose Ejpril Eldemir za „Psychology Today“.

Fraze koje ukazuju na to da vaša veza možda ne funkcioniše:

"Preguraćemo ovo"

Pozitivan stav je koristan, ali sam optimizam bez konkretnih koraka ne rešava probleme. Ako stalno ponavljate ovu frazu bez suočavanja sa uzrocima problema, možete stvoriti zastoj u vezi.

"To je samo faza"

Spoljni faktori poput posla, roditeljstva ili stresa mogu uticati na vezu, ali ako su problemi stalni, ne mogu se uvek pripisati prolaznim fazama.Te „faze“ se mogu pretvoriti u dugotrajan osećaj udaljenosti i nezadovoljstva.

"U odnosu na njih, mi nismo tako loši"

Upoređivanje vašeg odnosa sa problematičnim vezama drugih ljudi može stvoriti lažan osećaj sigurnosti. Umnožavanje ovakvih fraza ne rešava probleme. Važno je kako se vi osećate u vezi, a ne kako ona izgleda u poređenju s drugima. Ako niste srećni ili povezani, to je dovoljan razlog da reagujete.

"Ovo je samo težak period"

Svi odnosi imaju uspone i padove, ali kada teško razdoblje postane hronično, to može ukazivati na dublji problem. Ako se stalno ponavljaju iste nesuglasice i osećate nezadovoljstvo, vreme je da se pozabavite temeljnim uzrocima.

"Kad bi se ti promenio/la, sve bi bilo bolje"

Prebacivanje odgovornosti na jednog partnera može biti znak dubljeg problema. Zdravi odnosi temelje se na zajedničkom trudu i razumevanju.

"To je jednostavno tako, prihvati ili idi"

Ovaj stav može biti znak odustajanja od veze. Kada prestajete da verujete da stvari mogu biti bolje, prestajete i da ulažete trud. To može dovesti do emocionalne udaljenosti i gubitka povezanosti.

