Nikolas Kejdž sada ima novo zakonsko ime — Nikolas Kejdž.

Oskarovac, rođen kao Nikolas Kim Kopola, je prošle godine usvojio svoje umetničko ime kao zvanično zakonsko ime. Kejdž (62) je rekao u intervjuu za Varajety objavljenom u sredu, 27. maja da bi radije bio patrijarh svoje porodice nego „šašavi rođak” holivudske elite.

„Ja sam Nik Kejdž. Prošle godine sam zakonski promenio ime“, rekao je glumac iz serije „Spider-Noir” za Varajeti. „Ja sam Nik Kejdž u životu, i Nik Kejdž pred kamerama. Bolje je biti patrijarh svoje male porodice nego šašavi rođak na margini tuđe, pa sam odlučio da prihvatim to i budem ‘Kejdž.’“

Kejdž je svoje prezime uzeo po izmišljenom liku iz Marvelovih stripova, Luku Kejdžu, a rekao je i da se u njegovoj porodici često govorilo o avangardnom umetniku Džonu Kejdžu. Takođe je tražio ime koje je „kratko i zvučno“, slično imenu Džejms Din.

„Pomislio sam, dobro, zadržaću ime ‘Nicolas’ jer me je otac nazvao Nicolas — sa francuskim načinom pisanja, što me je oduvek frustriralo, jer svi dodaju slovo ‘h’“, objasnio je Kejdž. „Ne znam zašto mi je dao francuski način pisanja! Ali jeste.“

Glumac je takođe rekao da mu nije važno da li ga ljudi zovu „Nik“ ili „Nikolas“.

„Ja sam oboje! Mislim da me ljudi poznaju pod oba imena“, rekao je Kejdž.

Porodica

Kejdž je sin pokojnog Ogasta Kopole, starijeg brata Frensisa Forda Kopole i Talije Šajr. Među ostalim poznatim članovima porodice Kopola su Frensisova ćerka Sofija Kopola i Talijin sin Džejson Švarcman. Roditelji Ogasta, Frensisa i Talije bili su kompozitor Karmajn Kopola, koji je komponovao muziku za mnoge Frensisove filmove, i Italija Kopola. Kejdž je tokom gotovo cele karijere bio potpisivan kao Nikolas Kejdž, osim u jednom TV pilotu iz 1981. godine i filmu „Fast Times at Ridgemont High“ iz 1982.

Tokom snimanja filma „Fast Times at Ridgemont High“, Kejdž je rekao da su mu ljudi stalno prilazili i govorili stvari poput: „Volim miris Nikolasa ujutru“, aludirajući na čuvenu repliku iz filma njegovog ujaka Frensisa, „Apocalypse Now“. Ta pažnja mu je otežavala rad i Kejdžu je toga bilo dosta.

„Odlučio sam da mi to ne treba i promenio sam prezime u Kejdž“, rekao je za Wired 2022. godine. „To je kombinacija Luka Kejdža iz Marvelovih stripova... i Džona Kejdža, avangardnog kompozitora. To mnogo govori o tome čime sam se bavio od tada.“

Film

Kejdžov sledeći projekat je „Spider-Noir“, u kojem igra Bena Rajlija/Spajdera, lika kome je pozajmio glas u filmu „Spider-Man: Into the Spider-Verse“. Serija je inspirisana Marvelovim stripovima „Spider-Man: Noir“, a u njoj igraju i Lamorn Moris, Li Džun Li, Karen Rodrigez, Abraham Popula, Džek Hjuston i Brendan Glison. Svih osam epizoda dostupno je za strimovanje u kolor i crno-beloj verziji na MGM+ i Prime Video platformama.

Kejdž takođe igra pokojnog ,,NFL" trenera i sportskog komentatora Džona Medena u predstojećem filmu „Madden“, koji stiže u bioskope 26. novembra.

Bonus video: