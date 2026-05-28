Trošenje vremena na pravljenje svakodnevnih osnovnih namirnica od nule nije uvek vredno truda, posebno kada kupovne verzije mogu biti jednako zdrave i pristupačne.

Međutim, to ne važi za svaki proizvod iz frižidera ili ostave koji koristimo. Kako popularnost biljnih alternativa mleku raste, raste i transparentnost sastojaka. Kod opcija poput ovsenog mleka, lista sastojaka je kratka — pa zašto ga onda ne napraviti kod kuće?

Kreatorka recepata Jasmim Ali je otkrila za sajt Martha Stewart da li se pravljenje ovsenog mleka kod kuće isplati u odnosu na trud i vreme, ili je ipak bolje kupiti ga u prodavnici kao svakodnevnu namirnicu.

Ako tek počinjete da koristite biljne alternative mleku i razmišljate da ih pravite od nule, Ali takođe deli kako ona pravi svoje ovseno mleko i zašto veruje da se dodatni trud isplati, uprkos neizbežnim nedostacima.

Kako napraviti ovseno mleko kod kuće

Pravljenje ovsenog mleka kod kuće zahteva samo nekoliko sastojaka — ovsene pahuljice, vodu, so i ekstrakt ili pastu vanile za ukus. Možete dodati i javorov sirup ili med za zaslađivanje. Sve se priprema za manje od pet minuta, uključujući pripremu i čišćenje.

Kada mešate ovas i vodu, Ali preporučuje odnos 1:3 (ovas : voda), a zatim prilagodite zaslađivač i so po ukusu.

Sve sastojke stavite u blender i blendajte na najjače oko 20 sekundi, ne duže. „Sve duže od toga može učiniti mleko blago lepljivim“, kaže Ali. „Volim da koristim jako hladnu vodu kako bih sprečila da mleko postane sluzavo.“

Procedite ovseno mleko kroz finu cediljku i ostavite da se samo ocedi — nemojte pritiskati ili cediti rukama. „Nakon prvog ceđenja, ponovo ga procedite kroz sito — volim dvostruko ceđenje da bih bila sigurna da nema sitnih čestica ovsa“, dodaje ona. Nakon ceđenja, sipajte ovseno mleko u staklenu teglu i čuvajte u frižideru do pet dana.

Prednosti i mane domaćeg ovsenog mleka

Jedna od najvećih prednosti pravljenja proizvoda koji se inače kupuje u prodavnici jeste mogućnost da u potpunosti kontrolišete svaki sastojak i ukus. Kada pravite svoje ovseno mleko, možete ga prilagoditi načinu na koji ga koristite — bilo da je to za latte, pečenje ili jutarnje žitarice — i podesiti nivo slatkoće po želji.

Pored toga, domaće ovseno mleko je obično i jeftinije po porciji, jer se oslanja na jednostavne osnovne namirnice iz ostave. Takođe smanjuje i količinu ambalažnog otpada.

Međutim, domaće ovseno mleko ne sadrži stabilizatore, što je prednost u smislu manje dodataka, ali zbog toga ne traje dugo kao kupovne verzije. To znači da gubite deo praktičnosti i spremnosti za upotrebu, kaže Ali. Pravljenje kod kuće zahteva malo više planiranja i mleko morate potrošiti u roku od pet dana kako ne bi propalo. Ipak, ako ga ne koristite svakodnevno, pravljenje u manjim količinama po potrebi može smanjiti bacanje.

Da li se isplati?

Nema sumnje da je kupovina ovsenog mleka u prodavnici praktičnija, zahvaljujući dužem roku trajanja i spremnosti za upotrebu. Ipak, prema Alijevoj, domaće ovseno mleko se isplati.

„Koliko god volim praktičnost kupovnog ovsenog mleka, domaće je neverovatno lako napraviti i ima daleko više ukusa i bolju teksturu“, kaže ona.

Sa aspekta sastojaka, domaće ovseno mleko se takođe izdvaja. Pošto koristi samo nekoliko osnovnih namirnica, prolazi kroz znatno manje obrade nego kupovne verzije.

„Komercijalno ovseno mleko se obično zagreva i sadrži ulja, gume i zgušnjivače kako bi se emulgovalo i produžio rok trajanja“, objašnjava Ali. „Ovi dodaci često narušavaju ukus i teksturu; može delovati blago veštački, dok domaće ima lakši i čistiji ukus koji se mnogo bolje uklapa u kafu, žitarice i slično.“ Kupovno ovseno mleko je takođe obično ređe, dok domaće ima kremastiju i bogatiju teksturu, što dodatni trud čini vrednim.

Bonus video: