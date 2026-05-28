Na jednom gradskom događaju sreli smo poznatu modnu fotografkinju Mariju Andrić, sa kojom smo u urbanom ambijentu i dinamičnoj atmosferi razgovarali o fotografiji, poziranju i tome šta žene najčešće očekuju od profesionalnog fotografisanja, ali i koje su njene lične preferencije kada je u pitanju hvatanje savršenog kadra.

Najbolje poze za slikanje

Govoreći o tome u kojim poze žene najbolje izgledaju i kako mogu same da se fotografišu, Andrićeva je podelila i praktične savete, ali i svoj stav o spontanosti i autentičnosti u fotografiji.



– Mislim da su najbolje poze one u kojima su žene opuštene i kada ne znaju da ih slikaju. Svojim telefonom je najbolje da se slika sa svojom najboljom drugaricom koja će je slikati 300 puta i 1 slika će ispasti dobro. To je jedna realnost, a neki tips and tricks, je možda - jedna nogica ispred da bismo izgledale vitkije i više. A devojka izgleda najlepše kada se smeje, kada je spontana i kada je srećna, a sve ove Instagram poze smatram da nije za svakaoga i da je ipak autentičnost uvek na ceni i da svako bude ono što jeste jer to jedino ima smisla – počela je profesionalna fotografkinja Marija Andrić.

Sa razvojem tehnologije i sve boljim kamerama na mobilnim telefonima, način na koji ljudi danas stvaraju i dele fotografije značajno se promenio. Selfi je postao jedan od najzastupljenijih formata, pre svega zbog svoje jednostavnosti i mogućnosti da se istovremeno zabeleže i emocija i ambijent.

– Mislim da je u današnje vreme više taj video forma aktuelana i da ljudi vole da se poistovete, kada zapravo vide karakter, ali ja nisam taj čovek... Ja sam fotografkinja i više volim taj zamrznut trenutak, a sada selfi ne mora biti nužno loš, pogotovo za neke privatne trenutke ukoliko hoćemo da uhvatimo neku emociju ili eksprsiju lica, ali onaj napućeni selfi je davna prošlost – kaže Andrićeva.

Standardi se menjaju

Ona se osvrnula i na rad sa manekenkama i ženama koje su deo modne industrije, gde su standardi lepote često unapred definisani, ali i dalje dolazi do nesigurnosti i ličnih zahteva.

– Svaka žena ima neke stvari sa kojima nije zadovoljna, ali često to nema veze sa realnošću, jer mi sebe vidimo na neki određen način. Smatram da treba više da se radi na unutrašnjoj lepoti koja se vidi spolja. Hajde da težimo ipak tome da mana bude što manje – kaže ona.

Govoreći o promenama u fotografiji i trendovima kroz godine, istakla je i kako se menjao način poziranja i šta joj danas smeta u savremenim kadrovima.

– Jako me nervira ruka na struku, ali sva sreća je nisam već 10 godina videla, jer ako slučajno vidim to, moje facijalne ekspresije jasno govore - ne – zaključuje ona.

