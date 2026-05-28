Kralj Čarls posetio je novoobnovljeni Sir Robert Ogden Macmillan Cancer Centre u sklopu bolnice York Hospital, gde je razgovarao s osobljem i pacijentima te razgledao prostore koji su pri završetku opsežne obnove i proširenja. Tokom obilaska dogodio se i trenutak koji je privukao veliku pažnju javnosti - kralj je u vrtu centra srdačno zagrlio jednu ženu i poljubio je u oba obraza, što je za njega neuobičajeno topao javni gest, navodi People.

Dok su mlađi članovi britanske kraljevske porodice poslednjih godina postali opušteniji u kontaktu s građanima, pa zagrljaji i fotografisanje više nisu retkost, Čarls se ipak ređe odlučuje na takve spontane iskaze bliskosti. Upravo zato snimak susreta brzo se proširio na medijima i društvenim mrežama.

Novi vrt centra zamišljen je kao miran prostor u kojem pacijenti, njihove porodice i posetioci mogu pronaći predah u prijatnijem i opuštajućem okruženju. Obnova i proširenje centra su deo projekta vrednog oko 3,2 miliona dolara, čiji je cilj unaprediti kvalitetnu negu i podrške osobama obolelima od raka.

Čarls je s organizacijom Macmillan Cancer Support povezan već decenijama. Njen pokrovitelj postao je 1997. godine, a mreža centara širom Ujedinjenog Kraljevstva pruža informacije, savetovanje i podršku obolelima od raka te njihovim porodicama i prijateljima.

Poseta Jorku imala je i ličnu dimenziju jer se kralj i dalje leči od raka. Bakingemska palata objavila je u februaru 2024. da mu je dijagnostikovan "oblik raka" nakon zahvata zbog benignog povećanja prostate u januaru iste godine, pritom naglasivši da nije reč o raku prostate.

Nakon što je nekoliko meseci smanjio broj javnih obveza, Čarls se u aprilu 2024. vratio službenim dužnostima upravo posetom Macmillan Cancer Centreu pri University College Hospitalu u Londonu. Time je želio skrenuti pažnju na važnost ranog otkrivanja bolesti.

Video: