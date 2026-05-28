Manekenka Natalija Vodijanova objavila je da je trudna. U 44. godini očekuje svoje šesto dete, odnosno treće sa suprugom Antoineom Arnaultom. Osim troje dece s Arnaultom, Vodijanova ima i troje starije dece iz prethodnog braka s Džastinom Portmanom.

Vodijanova i Arnault upoznali su se 2008. godine na snimanju kampanje za Luj Viton, a venčali su se u junu 2020. godine u Parizu. Arnault je izvršni direktor firme Berluti, a njegov otac Bernard Arnault predsednik je i glavni izvršni direktor luksuznog konglomerata LVMH.

Arnault je ranije ove godine proglašen sedmom najbogatijom osobom na svetu prema časopisu Forbes, dok je prošle godine zauzeo 5. mesto. Ipak, Bernard se smatra najbogatijim Evropljaninom čija neto vrednost iznosi oko 195 milijardi dolara.