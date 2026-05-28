Manekenka Natalija Vodijanova objavila je da je trudna. U 44. godini očekuje svoje šesto dete, odnosno treće sa suprugom Antoineom Arnaultom. Osim troje dece s Arnaultom, Vodijanova ima i troje starije dece iz prethodnog braka s Džastinom Portmanom.
Vodijanova i Arnault upoznali su se 2008. godine na snimanju kampanje za Luj Viton, a venčali su se u junu 2020. godine u Parizu. Arnault je izvršni direktor firme Berluti, a njegov otac Bernard Arnault predsednik je i glavni izvršni direktor luksuznog konglomerata LVMH.
Arnault je ranije ove godine proglašen sedmom najbogatijom osobom na svetu prema časopisu Forbes, dok je prošle godine zauzeo 5. mesto. Ipak, Bernard se smatra najbogatijim Evropljaninom čija neto vrednost iznosi oko 195 milijardi dolara.
Natalija je, s druge strane, detinjstvo provela u jednom ruskom selu u velikom siromaštvu. Odrasla je s dve polusestre, od kojih je jedna rođena s cerebralnom paralizom. Kako ih je otac napustio, Natalija je sa sestrama i majkom bila prisiljena zarađivati za život na pijaci.
Sve se menja kad ju je baš tamo primetio agent iz jedne modne agencije. Tada je imala 17 godina, a život joj se preko noći okrenuo.
Godine 2022. Natalija je otkrila da ima i mlađu polusestru Dženifer (Džena) Burns. Džena je rođena kao Maša Lukina, a zbog teške finansijske situacije u porodici, Natalijina majka ju je dala na usvajanje kada je imala samo nekoliko meseci. Nakon 20 godina traganja, sestre su se ponovo spojile. Natalija ima još dve sestre, Kristinu i Oksanu.
