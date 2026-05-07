Holivudska pravna drama između Blejk Lajvli i Džasina Baldonija konačno je završena nagodbom, i to samo dve nedelje pre početka suđenja koje je bilo zakazano za 18. maj. Nakon čak 18 meseci međusobnih optužbi, tužbi i protutužbi vezanih za snimanje filma "Sa nama se završava", obe strane su iz sudskog procesa izašle bez finansijske odštete.

Iako niko od glumaca nije dobio novac, američki mediji navode da su najveći finansijski dobitnici zapravo bili njihovi pravni timovi, koji su navodno ukupno zaradili čak 60 miliona dolara tokom procesa.

Sukob je počeo krajem 2024. godine kada je Blejk Lajvli podnela tužbu protiv Baldonija, tvrdeći da je tokom rada na filmu bila izložena neprimerenom ponašanju i pokušajima narušavanja njenog ugleda. Baldoni je odbacio optužbe i uzvratio kontratužbom vrednom 400 miliona dolara, u koju su bili uključeni i njen suprug Rajan Rejnolds, kao i njen PR tim. Međutim, tokom procesa veliki deo optužbi sa obe strane je odbačen, a do suđenja na kraju nije ni došlo jer je postignut vansudski dogovor.

U zajedničkom saopštenju obe strane istakle su da su ponosne na film i poručile da žele da se ceo slučaj konačno zatvori, kako bi svi uključeni mogli da nastave dalje. Samo nekoliko sati nakon nagodbe, Blejk Lajvli se pojavila na Met Gali 2026, čime je simbolično označila povratak u javnost.

Zanimljivo je da je film, čija je produkcija koštala oko 25 miliona dolara, zaradio više od 350 miliona širom sveta, ali zbog cele afere nastavak filma je sada pod velikim znakom pitanja.