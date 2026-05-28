Rafija i platno nisu jedini materijali torbi koje vredi pomenuti ovog leta. Iako su uvek bezvremenske, sada skrećemo pažnju ka svečanim, ukrašenim varijantama — jer ko ne voli dozu svakodnevnog sjaja? Torbe ukrašene šljokicama, perlicama, pa čak i mrežastim detaljima, blistav su dodatak svakoj letnjoj kombinaciji, bez obzira na lični stil.

Prvi put viđen na prolećnim pistama 2026. kod brendova kao što su ,,Dries Van Noten", ,,Loewe" i ,,Marni", ovaj trend je u međuvremenu u potpunosti prešao i u ulični stil, a među prvima ga je sa oduševljenjem prihvatila i modna miljenica Dženifer Lorens. Ranije ovog proleća, pojavila se noseći prozirnu metalno-pletenu tašnu preko ramena brenda Gimaguas iz Barselone, uz svoj prepoznatljiv niz stilskih klasika.

Odlučite se za mrežaste torbe poput prostrane torbe brenda ,,Alaïa" kao što je uradila Dženifer ili lagane tote torbe brenda ,,Cordera". Jednako su kul i lančane mrežaste torbe brenda ,,Tory Burch", rani favorit urednika nakon debija na prolećnoj reviji 2026. Što se stilizovanja tiče, ove torbe unose teksturalni kontrast čak i u najjednostavnije letnje kombinacije — bilo da se nose uz belu haljinu i crne baletanke ili uz farmerke u zemljanim tonovima i klasičnu košulju.

Na našoj listi želja ukrašenih torbi nalaze se i modeli sa šljokicama koji sijaju jednako danju kao i noću. ,,Dries Van Noten" ostaje jedan od ključnih brendova u ovoj kategoriji, sa opcijama koje se kreću od elegantnih pismo-tašni do torbi preko ramena. Loren Santo Domingo, modna urednica i osnivač platforme ,,Moda Operandi", je već nekoliko modela dodala u svoju korpu — uključujući i stilove brendova ,,Sac Décoratif", ,,Pura Utz" i ,,Lizzie Fortunato".

U skladu sa bezbrižnim letnjim duhom, boemske torbe sa perlama daju svakoj kombinaciji lakoću i eleganciju — poput raznobojne torbe brenda ,,Staud" koja može poslužiti i kao šik plažna torba, Etroove svečane torbe sa resama ili Zarine kante ukrašene kamenčićima. Nosite ih uz elegantnu maksi haljinu ili ležerne vikend kombinacije — njihova svestranost (i raskoš) je beskrajna, ističe Vogue.

