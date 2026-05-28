Bajdenov nastup izazvao je značajne zabrinutosti među demokratama u vezi sa njegovim godinama i sposobnošću da obavlja funkciju još četiri godine, što je na kraju dovelo do toga da se povuče iz trke i podrži svoju potpredsednicu, Kamalu Haris.

Predstojeći memoari bivše prve dame, „View From the East Wing“, obećavaju da će čitaocima dati uvid „iza kulisa“ njenog života u Beloj kući, uključujući i „svedočenje naglom kraju pokušaja njenog supruga da se ponovo kandiduje“.

Ona je ranije branila suprugov nastup u Atlanti, rekavši za Vogue danima nakon debate da njena porodica „neće dozvoliti da tih 90 minuta definiše četiri godine njegovog predsedništva. Nastavićemo da se borimo.“

Govoreći pred okupljenim pristalicama nakon debate, Džil je rekla svom suprugu da je „odradio tako dobar posao“ na sceni. „Odgovorio si na svako pitanje“, rekla je. „Znao si sve činjenice.“

Nastup

Džo se narednog dana osvrnuo na svoj nastup na predizbornom skupu u Severnoj Karolini.

„Znam da više nisam mlad čovek“, rekao je okupljenima od oko 2.000 ljudi na sajmištu Državnog sajma Severne Karoline u Raliju. „Ne hodam kao nekad. Ne govorim tako tečno kao nekad. Ne debatiram kao nekad, ali znam jednu stvar: znam kako da govorim istinu!“

Dodao je tada da se ne bi kandidovao za drugi mandat ako ne bi verovao „iz sveg srca i duše da to mogu da uradim“.

Bivša potpresednica

Kamala Haris se, sa druge strane, osvrnula na debatu tokom gostovanja u oktobru 2025. u podkastu „Diary of a CEO“ Stivena Bartleta. Rekla je da Džo „nije želeo tu debatu“.

„Moraš to da želiš, zar ne? Ako ne želiš da budeš u takmičenju, to će apsolutno uticati na tvoj učinak. Prilično sam sigurna da on nije želeo debatu“, rekla je.

Bivša potpredsednica je dodala da „ne postoji savršena debata“ i da je očekivala da će biti „nečega što treba ispraviti“.

„A onda smo, znate, videli ono što smo svi videli“, rekla je.

Bonus video: