Bivša prva dama Džil Bajden je izjavila da je pomislila da njen suprug, bivši predsednik Džo Bajden, „ima moždani udar“ tokom njegove prve i jedine debate sa predsednikom Donaldom Trampom u predsedničkoj kampanji 2024. godine.
„Nisam bila zgrožena, bila sam uplašena, jer nikada, nikada ranije nisam videla Džoa takvog — ni pre ni posle. Nikada“, rekla je Džil (74), govoreći o suprugovom nastupu u intervjuu za CBS News Sunday Morning koji će biti emitovan u nedelju, 31. maja.
Džo (83) je imao poteškoće tokom debate 28. juna 2024. u Atlanti, spoticao se u govoru i više puta gubio tok misli, dok ga je Donald Tramp kritikovao po pitanjima imigracije i ekonomije. Njegova kampanja je saopštila da je te večeri imao prehladu, a Džo je kasnije izjavio za ABC News da se „osećao užasno“ na sceni.
„Ne znam šta se dogodilo. Dok sam gledala, pomislila sam: ‘O moj Bože, ima moždani udar’“, nastavila je Džil. „I to me je nasmrt uplašilo.“
Komentari (0)