Leti, pored visokih temperatura i jakog UV zračenja, dodatnu opasnost predstavljaju i stršljeni, za koje se navodi da ih ove godine ima više nego uobičajeno.
Prema rečima Momčila Kesića, koji se bavi suzbijanjem štetočina, stršljeni mogu biti veoma opasni i u nekim slučajevima čak smrtonosni, posebno zbog mogućih alergijskih reakcija na ubod. Problem je što ljudi često ne znaju da li su alergični dok se ubod ne dogodi, pa se zbog toga savetuje oprez i izbegavanje kontakta sa ovim insektima.
"Najbolja odbrana je ostati miran i pribran i udaljiti se od stršljena. Nikako ne treba mahati rukama jer ih to samo privlači, oni to razumeju kao agresiju i opasnost pa zbog toga još više napadaju. Ako nemaju prostora za manevar, fokus njihovog napada su glava i oči", rekao je sagovornik Radio Beograda 1.
Savetuje da treba pozvati stručnu službu koja se bavi dezinsekcijom i deratizacijom.
„Ako dođe neko ko nema iskustva i adekvatnu opremu za potpuno odstranjivanje, to može biti jako opasno jer se onda stršljeni udružuju i napadaju i u roju, i pojedinačno“, nastavlja Momčilo Kesić.
Kaže da je za stvaranje legla stršljena potrebno oko godinu dana i da je prosečna veličina otprilike 40-50 kvadratnih centimetara. Inače, oni se hrane celulozom iz drveta koju isisavaju.
Sagovornik Radio Beograda 1 ispričao je i da kao najčešću zamku ljudi koriste plastičnu flašu u kojoj naprave mali otvor na sredini, a u dno flaše sipaju pivo i neki gazirani zaslađeni napitak koji privlače stršljene. Međutim, kada uđu u flašu, onda više ne mogu da izađu iz nje.
„Ne preporučujem to, ali sam često sam viđao takve primere“, kaže Kesić.
Navodi i da ga ljudi često pitaju da li mogu da posade neke biljke koje odbijaju stršljene, ali kaže de je to zabluda. Savet za stanare zgrada koji eventualno primete leglo stršljena u svom objektu jeste da upravnik stambene zajednice zvanično pozove stručnu službu za odstranjivanje ovih nezgodnih insekata.
Kako otkriti leglo stršljena
"U ovo doba godine, treba sačekati doba dana kad sunce zalazi i kad se vraćaju s paše. Treba proveriti da li su stršljeni u tranzitu ili su se naselili u našoj kući, u smislu da su napravili leglo. Ako ih ima 4-5 i ako se vrzmaju oko nekog crepa, to je siguran pokazatelj da tu ima nečeg. Posebno treba proveravati rupe u fasadi i prostor ispod krova. Ako se primeti tzv. urojenost, onda treba zvati nekog ko je stručno osposobljen za eliminaciju legla stršljena", savetuje Momčilo Kesić, piše rts.
Komentari (0)