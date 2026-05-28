"Najbolja odbrana je ostati miran i pribran i udaljiti se od stršljena. Nikako ne treba mahati rukama jer ih to samo privlači, oni to razumeju kao agresiju i opasnost pa zbog toga još više napadaju. Ako nemaju prostora za manevar, fokus njihovog napada su glava i oči", rekao je sagovornik Radio Beograda 1.

Savetuje da treba pozvati stručnu službu koja se bavi dezinsekcijom i deratizacijom.

„Ako dođe neko ko nema iskustva i adekvatnu opremu za potpuno odstranjivanje, to može biti jako opasno jer se onda stršljeni udružuju i napadaju i u roju, i pojedinačno“, nastavlja Momčilo Kesić.

Kaže da je za stvaranje legla stršljena potrebno oko godinu dana i da je prosečna veličina otprilike 40-50 kvadratnih centimetara. Inače, oni se hrane celulozom iz drveta koju isisavaju.

Sagovornik Radio Beograda 1 ispričao je i da kao najčešću zamku ljudi koriste plastičnu flašu u kojoj naprave mali otvor na sredini, a u dno flaše sipaju pivo i neki gazirani zaslađeni napitak koji privlače stršljene. Međutim, kada uđu u flašu, onda više ne mogu da izađu iz nje.

„Ne preporučujem to, ali sam često sam viđao takve primere“, kaže Kesić.

Navodi i da ga ljudi često pitaju da li mogu da posade neke biljke koje odbijaju stršljene, ali kaže de je to zabluda. Savet za stanare zgrada koji eventualno primete leglo stršljena u svom objektu jeste da upravnik stambene zajednice zvanično pozove stručnu službu za odstranjivanje ovih nezgodnih insekata.

Kako otkriti leglo stršljena