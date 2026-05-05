S obzirom na to da je poslednjih godinu dana proglašena "najomraženijom osobom u Holivudu" te se javno pravno sporila s kolegom glumcem, mnoge je iznenadilo kada se Blejk Lajvli ipak pojavila na ovogodišnjem crvenom tepihu Met Gale.

Glumica je u ponedeljak uveče stigla u glamuroznom izdanju za svoj veliki povratak na Galu, nakon što je poslednji put na događaju prisustvovala 2022. godine. Za najveće modno veče izabrala je arhivsku haljinu Atelier Versace iz proleća 2006. godine.

"Čast mi je prisustvovati s Donatelom Versaće, nešto što ne shvatam olako. Nisam bila otkad sam rodila svoje četvrto dete. Svake godine sam drugačija verzija sebe od prošle, tako da mi je važno što mogu da stojim u verziji sebe kakva jesam danas – i svim iskustvima koja sam imala – u snazi i samopouzdanju. Isto tako, važno je ostati kod kuće na kauču s decom u pidžamama: mogućnost da učinim oboje čast je na kojoj nikada neću prestati biti zahvalna", rekla je glumica za Vogue.

Versaće je dodala: "Blejk izgleda zapanjujuće u arhivskoj haljini Ateliera Versaćea. Imala je toliko ikoničnih Versaće trenutaka na Meti, a večeras nije izuzetak."

Njena haljina je inspirisana venecijanskim rokoko slikama iz 18. veka u pastelnim bojama te je sadržala trodimenzionalne arhitektonske elemente. "Budući da je bazirana na umetnosti, htela sam da nosim arhivski komad. Odeća je zaista platno i priča priču, pa se osećalo posebno kada sam mogla izvući nešto iz komada koji ima svoju istoriju i izdržao je test vremena", pojasnila je.

Lajvli je izgled upotpunila ličnim značajnim dodatkom: torbom Judith Leiber Couture po narudžbini koja je uključivala šarene umetničke radove njeno četvoro dece, koje deli sa suprugom Rajanom Rejnoldsom. "Imati decu sa mnom (na bilo koji mogući način) uvek je najbolji osećaj, tako da će to uvek biti finale", kaže Lajvli.

Na Galu je stigla nakon što je izašla vest da su Lajvli i glumac Džastin Baldoni okončali nagodbom dugotrajni sudski spor samo dve nedelje pre početka suđenja. U zajedničkom saopštenju obe strane su priznale da je snimanje filma bilo izazovno te da su tokom rada postojale napetosti i nesuglasice. Naveli su i kako se nadaju da će ova nagodba omogućiti svima uključenima da nastave dalje u miru. Ipak, nijedna strana se nije izvinila niti priznala krivicu.

