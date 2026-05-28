Drejk sada zauzima prvo mesto, pošto postaje solo muški izvođač sa najviše pesama na broju 1 ikada.

Pesma „Janice STFU“, koja je debitovala na vrhu Bilbord Hot 100 liste, donela je ovom reperu rekord i oborila dugogodišnji rezultat koji je držao Majkl Džekson za najviše hitova na broju 1 među solo muškim izvođačima.

Džekson je prethodno držao rekord sa 13 pesama broj 1 na listi ,,Bilbord Hot 100" kao solo muški izvođač. Njegov niz je počeo pesmom „Ben“ 1972. godine i uključivao je devet hitova na vrhu liste tokom osamdesetih godina.

Njegova poslednja pesma broj 1 „You Are Not Alone“ debitovala je na vrhu liste 1995. godine. „Kralj popa“ držao je ovaj rekord više od tri decenije.

Iznenađenje

Ovaj preokret na top listama dolazi svega nekoliko nedelja nakon što je kanadski reper iznenadio fanove masivnim trostrukim albumskim izdanjem 15. maja, sa projektima „ICEMAN“, „HABIBTI“ i „MAID OF HONOUR“.

Nakon što je „ICEMAN“ najavljivao poslednje dve godine kroz isečke sa lajv strimova i neobjavljene preglede, Drejk je dodatno podigao očekivanja tokom svog finalnog strima pre objave, otkrivši da će iste noći izaći još dva iznenađujuća albuma.

Svaki projekat prikazuje drugačiju stranu njegove diskografije. „ICEMAN“ je njegov deveti studijski rep album, sa gostovanjima 21 Savage-a, Future-a i Molly Santana. Album je ispunjen oštrim stihovima i prozivkama u industriji, uključujući i neke upućene ASAP Rokiju, Džej-Ziju, Kendriku Lamaru, Lebronu Džejmsu i Rijani.

S druge strane, fanovi opisuju „HABIBTI“ kao mekši, R&B projekat koji podseća na Drejkove ranije radove. Što se tiče „MAID OF HONOUR“, reč je o energičnom, plesno orijentisanom albumu inspirisanom elektronskim i Jersey club zvukom, koji se oslanja na njegov album „Honestly, Nevermind“ iz 2022. godine.

„ICEMAN“, „HABIBTI“ i „MAID OF HONOUR“ su potpuno dominirali top listama po izlasku, zauzevši 1., 2. i 3. mesto. „ICEMAN“ je postao Drejkov 15. album broj 1, čime je prestigao Džeja-Zija po broju albuma na vrhu lista među solo muškim izvođačima u rep i R&B žanrovima.

Izjednačeni

Drejk je trenutno izjednačen sa Rijanom i Tejlor Svift po broju albuma koji su dostigli broj 1, i nalazi se na trećem mestu svih vremena, iza Maraje Keri i Bitlsa.

Pored toga, Drejk je oborio rekord Morgan Volena za najviše ulazaka na ,,Bilbord Hot 100" u jednoj nedelji, sa 42 pesme na listi. Time je zauzeo čak devet od deset prvih pozicija istovremeno.

Takođe je proširio svoj rekord na 90 pesama u ,,Top 10" tokom karijere i postao prvi izvođač ikada koji je prešao 400 ukupnih pojavljivanja na listi ,,Bilbord Hot 100", prenosi People.

