Nekada je palenta bila obavezan deo skoro svake trpeze. Jela se za doručak, ručak ili večeru, a mnogi danas veruju da su upravo ovakve jednostavne namirnice bile tajna boljeg zdravlja i vitkije linije.

Ovo starinsko jelo ponovo postaje popularno jer je lagano, zasitno i veoma korisno za varenje. Palenta se pravi od kukuruznog brašna, ne sadrži gluten i bogata je vlaknima koja pomažu rad creva i ubrzavaju probavu.

Nutricionisti ističu da palenta može biti odličan saveznik u mršavljenju jer dugo drži osećaj sitosti, pa se ređe javlja potreba za grickalicama i prejedanjem. Uz to, ima malo masnoća i lako se kombinuje sa jogurtom, sirom ili povrćem.

Palenta sadrži vitamine B grupe, magnezijum, fosfor i antioksidanse koji doprinose boljem radu organizma. Posebno se preporučuje osobama koje imaju problema sa varenjem, nadutošću ili sporim metabolizmom.

Priprema je veoma jednostavna – dovoljno je da se kukuruzno brašno postepeno sipa u ključalu vodu uz stalno mešanje. Nakon nekoliko minuta kuvanja dobija se topao i hranljiv obrok koji može biti i zdravija zamena za peciva i brzu hranu.

Iako je nekada važila za „sirotinjsko jelo“, danas mnogi stručnjaci smatraju da upravo ovakva tradicionalna hrana ima velike koristi za zdravlje. Jednostavna, prirodna i bez suvišnih dodataka, palenta je dokaz da stare navike često mogu biti bolje od modernih trendova u ishrani.