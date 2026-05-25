Snaja predsednika Amerike, Donalda Trampa, pokazala je burme nakon što se udala za Donalda Trampa Mlađeg. Betina Anderson je objavila crnu-belu fotografiju na Instagramu, na kojoj se vidi kako drži za ruku svog supruga, dok su u prvom planu njihove ruke sa burmama. Na fotografiji je napisala: „Zauvek tvoja, zauvek moj“, uz emotikon belog srca.

Par se najpre zvanično venčao na Floridi, a potom su Betina Anderson i Donald Tramp Mlađi na privatnom ostrvu na Bahamima organizovali intimnu ceremoniju za porodicu i najbliže prijatelje. Venčanju je prisustvovalo oko četrdesetak zvanica, među kojima su bili Ivanka, Erik i Tifani Tramp sa svojim partnerima, kao i šestoro dece koje Donald Tramp Mlađi ima iz prethodnog braka sa Vanesom Tramp.

Donald Tramp je ranije rekao da bi voleo da prisustvuje venčanju sina, ali nije mogao da dođe zbog državnih obaveza i aktuelne situacije u vezi sa Iranom. Naveo je da mora da ostane u Vašingtonu i Beloj kući tokom važnog perioda za Ameriku.

Prema pisanju američkih medija, mladenci su navodno razmišljali da svadbeno slavlje organizuju u Beloj kući, ali su od toga odustali zbog političke situacije i straha od negativnih reakcija javnosti.

