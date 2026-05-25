Zvezde za poslednju nedelju maja donose velike preokrete na ljubavnom i poslovnom planu. Nekim znacima stiže novac i poslovni uspeh, dok će drugi morati da rešavaju emotivne nesporazume i vraćaju karmičke dugove. Evo šta očekuje svaki horoskopski znak do kraja maja.

OVAN

Posao - Moguća je nova poslovna ponuda ili prilika za napredovanje.

Ljubav - Partner će biti iznenađen vašim impulsivnim potezom. Slobodne čeka novo poznanstvo.

Zdravlje - Povedite računa o stresu i sitnim povredama zbog brzopletosti.

BIK

Posao - Moguća je povišica, bonus ili dugo očekivana uplata.

Ljubav - Stabilnost vam je prioritet, a partner će ceniti vašu pažnju i posvećenost.

Zdravlje - Više odmora i manje teške hrane pomoći će vam da vratite energiju.

BLIZANCI

Posao - Komunikacija će vam biti najveći adut, ali pazite na pogrešne informacije.

Ljubav - Moguće je priznanje emocija od osobe iz bliskog okruženja.

Zdravlje - Smanjite stres i unos kafe.

RAK

Posao - Intuicija vam pomaže da prepoznate kome možete da verujete na poslu.

Ljubav - Rakovi će biti emotivniji nego inače, a partner će pokazati veliku podršku i razumevanje.

Zdravlje - Povedite računa o ishrani i varenju.

LAV

Posao - Lavovi će zablistati na poslu i dobiti priliku da pokažu liderske sposobnosti.

Ljubav - Moguće su manje svađe zbog ega i potrebe za pažnjom.

Zdravlje Pazite na kičmu i fizičko opterećenje.

DEVICA

Posao - Vaša preciznost i analitičnost donose uspeh.

Ljubav - Kritikovanje partnera moglo bi da izazove napetost.

Zdravlje - Više sna i vitamina biće neophodno.

VAGA

Posao - Vaša diplomatska priroda pomoći će u rešavanju sukoba i važnih pregovora.

Ljubav - Vage očekuju zanimljivi susreti i romantični trenuci krajem nedelje.

Zdravlje - Povedite računa o leđima i unosu tečnosti.

ŠKORPIJA

Posao - Škorpije ulaze u važan period poslovnih odluka i finansijskih pregovora.

Ljubav - Emocije će biti veoma intenzivne, a ljubomora može napraviti problem u vezi.

Zdravlje - Potrebno vam je više odmora i detoksikacije.

STRELAC

Posao - Otvara vam se mogućnost putovanja ili saradnje sa inostranstvom.

Ljubav - Potreba za slobodom mogla bi da izazove nesuglasice sa partnerom.

Zdravlje - Pazite na iscrpljenost i lošu ishranu.

JARAC

Posao - Vaš trud konačno dolazi do izražaja, a moguć je razgovor o napredovanju.

Ljubav - Ozbiljni razgovori o budućnosti veze obeležiće ovu nedelju.

Zdravlje - Više odmora pomoći će vam da izbegnete iscrpljenost.

VODOLIJA

Posao - Originalne ideje donose vam uspeh i nove saradnje.

Ljubav - Prijateljstvo bi moglo da preraste u nešto više.

Zdravlje - Pazite na cirkulaciju i umor.

RIBE

Posao - Intuicija će vam pomoći da donesete prave poslovne odluke.

Ljubav - Moguće je obnavljanje kontakta sa starom simpatijom i velika romantična ljubav.

Zdravlje - Više sna i opuštanja pomoći će vam da se osećate bolje.

Video: