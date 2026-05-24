Američka glumica Demi Mur ponovo je bila jedna od glavnih tema na Filmskom festivalu u Kanu, ali ovog puta ne samo zbog glamura već i zbog modne poruke koju je poslala.

Na premijeri filma „Pejper Tajger“ pojavila se u upečatljivoj roze balskoj haljini avangardnog brenda Matijer Fekal i tako privukla ogromnu pažnju fotografa i modnih kritičara.

Iako je tokom festivala Demi Mur nosila kreacije poznatih modnih kuća poput Guči, Tom Braun i Nina Riči, upravo je ova neobična haljina izazvala najviše komentara.

Na prvi pogled izgledala je kao klasična glamurozna „barbi“ haljina sa velikom mašnom, ali detalji su otkrivali nešto sasvim drugo. Materijal je bio namerno isečen, pohaban i spaljen na pojedinim mestima, što je deo koncepta kolekcije „One Percent“. Dizajneri su kroz ovu kolekciju želeli da prikažu tamnu stranu luksuza, opsesiju mladošću i ekstremne standarde lepote.

Mnogi su odmah povezali ovo izdanje Demi Mur sa njenom ulogom u filmu „Supstanca“, u kojem igra ženu opsednutu savršenim izgledom i pritiskom koji nameće industrija lepote.

Njen stilista Bred Goreski otkrio je da je želeo da glumici donese nešto drugačije i smelije za Kan. Kako kaže, iznenadilo ga je što je upravo Demi izabrala ovu haljinu, jer ranije nije nosila modele sa toliko raskošnom suknjom.

Poseban detalj bile su i roze salonke nastale u saradnji brenda Matijer Fekal i Kristijan Lubuten, koje su dodatno upotpunile celo izdanje.

Zanimljivo je da je ovim stajlingom Demi Mur praktično prekršila nova pravila festivala u Kanu. Organizatori su ove godine zabranili prevelike haljine i duge šlepove jer otežavaju kretanje gostiju i stvaraju probleme u sali tokom projekcija.

Ipak, glumica se bez problema pojavila na crvenom tepihu, a mnogi modni stručnjaci smatraju da bi upravo njen potez mogao da podstakne i druge zvezde da na velikim događajima biraju hrabriju i konceptualniju modu.

