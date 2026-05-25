Prema feng šuiju, ali i našim narodnim verovanjima, određene sobne biljke mogu pozitivno da utiču na energiju doma, finansijsku stabilnost i osećaj blagostanja. Veruje se da pojedine biljke privlače novac, sreću i prosperitet, zbog čega ih mnogi uspešni ljudi rado drže u svojim domovima i kancelarijama.

Feng šui posebno naglašava važnost biljaka koje podstiču protok pozitivne energije i stvaraju harmoničnu atmosferu. Ako želite da unesete više obilja i pozitivnih vibracija u svoj život, možda bi trebalo da razmislite o nekoj od sledećih biljaka.

Spatifilum

Spatifilum je poznat po elegantnim belim cvetovima koji simbolizuju mir, harmoniju i pozitivnu energiju. Prema feng šuiju, ova biljka može da pomogne u donošenju boljih finansijskih odluka i privlačenju novca. Osim toga, veoma je dekorativna i lako se uklapa u svaki enterijer.

Aloe vera

Aloe vera se u feng šuiju povezuje sa zaštitom, finansijskom stabilnošću i prosperitetom. Njeni debeli listovi simbolizuju čuvanje bogatstva i obilja. Najbolje uspeva na svetlom mestu, uz umereno zalivanje i blago vlažnu zemlju.

Svekrvin jezik (Sanseverija)

Sanseverija je jedna od najpopularnijih biljaka za dom jer je veoma otporna i laka za održavanje. Veruje se da neutrališe negativnu energiju i doprinosi poslovnom uspehu i finansijskoj stabilnosti. Često se preporučuje za kancelarije i radne prostore.

Drvo novca (krasula)

Drvo novca je jedna od najpoznatijih feng šui biljaka za privlačenje bogatstva i poslovnog uspeha. Veruje se da podstiče protok novca i donosi sreću u poslu. Feng šui savetuje da se postavi blizu ulaznih vrata ili na radni sto.

Srećni bambus

Srećni bambus simbolizuje napredak, istrajnost i uspeh. Ova biljka je veoma popularna u feng šuiju jer se smatra simbolom sreće i prosperiteta. Najčešće se drži u vodi sa kamenčićima koji predstavljaju stabilnost i ravnotežu.

Potos

Potos, poznat i kao puzavac, smatra se biljkom koja privlači sreću i finansijski rast. Odlično uspeva i na svetlu i u senci, pa je idealan izbor za gotovo svaki dom. Pored dekorativnog izgleda, veruje se da poboljšava energiju prostora i donosi pozitivne promene.

