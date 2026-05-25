Nik Džonas je otkrio da ga film "Kralj lavova" uvek rasplače kada ga gleda sa svojom četvorogodišnjom ćerkom Malti, ističući da mu je to posebno emotivno iskustvo kao ocu. Na jednom događaju u Njujorku ispričao je da ga određene scene u filmovima, posebno oni koje sada gleda kroz roditeljsku perspektivu, snažno pogađaju.

Objasnio je da mu je posebno dirljivo to što kroz gledanje dečjih filmova sa ćerkom ponovo prolazi kroz priče koje su oblikovale njegovo detinjstvo, ali sada iz potpuno nove, roditeljske perspektive. Zbog toga često emotivno reaguje, naročito na "Kralja lavova", ali i na druge filmove koje gleda tokom putovanja.

Nik je ćerku Malti dobio sa suprugom Prijankom Čoprom 2022. godine, a oboje roditelja trude se da joj obezbede što normalnije i zaštićenije detinjstvo uprkos njihovoj javnoj karijeri. Prijanka je ranije istakla da pokušavaju da balansiraju između privatnosti i javnog života, kako bi dete imalo slobodu i sigurnost.

Ona je takođe opisala Nika kao veoma uključenog oca koji aktivno učestvuje u odrastanju njihove ćerke i svakodnevnim obavezama. Par često ističe koliko im je roditeljstvo važno i koliko ih je to iskustvo dodatno povezalo.