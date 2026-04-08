Dolazak Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku izazvao je veliku pažnju javnosti, ali je pored političkih i poslovnih susreta, posebnu pažnju privukla njegova verenica Betina Anderson.

Atraktivna naslednica iz Palm Biča pojavila se u tamnoplavoj, elegantnoj haljini koja je istakla njenu figuru, uz sveden nakit i naočare za sunce. Njen stil i držanje mnogi su ocenili kao sofisticirane i nenametljive, dok su fotografije para brzo obišle region.

Par je viđen na večeri sa zvaničnicima i predstavnicima privrede, gde je atmosfera bila opuštenija, a Betina je u jednom trenutku pozirala i za selfi.

Betina Anderson potiče iz bogate i ugledne porodice sa Floride. Njen otac bio je poznati bankar, dok je majka radila kao model, a ona je odrasla u krugu visokog društva.

Iako je poseta prvenstveno bila poslovna, prisustvo Trampove verenice dodatno je podiglo interesovanje medija, pa se njen izgled našao među najkomentarisanijim detaljima celog događaja.