Ako vam se često čini da je nered u vašoj kući van kontrole i ne možete da postignete da svaki dan sređujete, možda je vreme da isprobate popularnu švedsku metodu čišćenja poznatu kao „staddag“.

Ovaj jednostavan sistem organizacije doma postaje sve popularniji širom sveta jer pomaže porodicama da održavaju kuću čistom bez stresa i svakodnevnog ribanja.

Suština metode je veoma jednostavna. Određuje se jedan dan u nedelji kada svi ukućani zajedno sređuju dom i obavljaju osnovne kućne poslove.

Šta je švedska metoda „staddag“?

„Staddag“ u prevodu znači „dan za čišćenje“, podrazumeva da se jednom nedeljno izdvoji određeno vreme za ribanje i sređivanje kuće, brisanje prašine, usisavanje, bacanje smeća i organizaciju prostora.

Za razliku od haotičnog čišćenja u poslednjem trenutku, ova metoda uvodi rutinu i red u održavanje doma. Cilj nije detaljno ribanje cele kuće, već redovno održavanje prostora kako se nered ne bi nagomilavao.

Zašto ova metoda daje rezultate?

Sprečava gomilanje nereda - Kada se kuća redovno sređuje jednom nedeljno, nered se ne pretvara u veliki problem koji zahteva celodnevno čišćenje.

Smanjuje stres - Neuredan prostor često stvara osećaj nervoze i umora. Kada postoji jasan plan čišćenja, dom deluje organizovanije, a svakodnevica postaje mirnija.

Uključuje celu porodicu - Jedna od glavnih prednosti ove metode jeste to što svi učestvuju u održavanju doma. Čak i deca mogu dobiti male zadatke primerene njihovom uzrastu.

Štedi vreme - Kada se poslovi obavljaju organizovano i u kontinuitetu, potrebno je mnogo manje vremena nego kada se čeka da se haos nagomila.

Kako da uvedete švedski način čišćenja?

Odredite dan za čišćenje - Izaberite jedan dan u nedelji koji odgovara svim ukućanima. To može biti subota, nedelja ili čak radni dan u večernjim satima.

Ograničite vreme - Nije potrebno da čistite ceo dan. Dovoljno je sat ili dva da se dom osveži i dovede u red.

Napravite spisak obaveza - Zapišite osnovne zadatke poput usisavanja, brisanja površina, čišćenja kupatila i izbacivanja smeća.

Podelite zadatke - Kako niko ne bi bio preopterećen, obaveze rasporedite među ukućanima i povremeno ih menjajte.

Učinite čišćenje zabavnijim - Muzika, dobra atmosfera ili mala nagrada nakon sređivanja doma mogu učiniti da čišćenje postane mnogo prijatnije iskustvo.

Mali trik koji pravi veliku razliku

Stručnjaci savetuju da se počne sa manjim koracima. Čak i 30 minuta organizovanog sređivanja može napraviti veliku promenu u domu, piše portal „Better Homes & Gardens“.

Upravo zbog jednostavnosti i praktičnosti, švedska metoda „staddag“ postala je omiljena među porodicama i zaposlenim ljudima koji žele uredan prostor bez previše stresa i napornog čišćenja.

