Dva glumca su u srećnom braku više od tri decenije zahvaljujući jednostavnom pravilu kojeg se pridržavaju od samog početka veze.

U braku su od 1993. godine, a mnogi se pitaju kako su uspeli da sačuvaju ljubav i stabilan odnos toliko dugo, uprkos tome što su oboje poznate ličnosti. Holivudska glumica Mišel Fajfer i poznati scenarista i Dejvid E. Keli već više od tri decenije važe za jedan od najstabilnijih parova u Holivudu.

Kako su se upoznali Mišel i Dejvid

Njihova ljubavna priča počela je prilično neobično. Upoznali su se 1993. godine na slepom sastanku. Plan je bio da večeraju sami, ali je Mišel bila nervozna pa je pozvala i nekoliko drugih ljudi, među kojima je bila i njena sestra.

Tokom večeri skoro da nisu ni razgovarali. Dejvid je čak ranije otišao na drugu zabavu, pa je glumica pomislila da sastanak nije prošao dobro. U jednom trenutku čak je pomislila da bi njenoj sestri možda više odgovarao.

Telefonski razgovor koji je promenio sve

Ipak, dva dana kasnije on je pozvao i tada su dugo razgovarali telefonom. Upravo taj razgovor promenio je sve i označio početak njihove veze.

Već iste godine su se venčali, samo devet meseci nakon upoznavanja. Dejvid je usvojio Mišelinu ćerku Klaudiju Rouz, a ubrzo potom dobili su i sina Džona Henrija.

Tajna njihovog dugog braka

Retko govore o privatnom životu, ali nekoliko puta su otkrili da imaju jedno važno pravilo koje smatraju ključem svog dugog i uspešnog braka. Iako su kolege i oboje uspešni glumci, poštuju pravilo: nikada ne mešati posao i privatan život.

Iako su oboje veoma uspešni u filmskoj i televizijskoj industriji, godinama su se držali pravila da ne rade zajedno. Upravo to im je, kako tvrde, pomoglo da sačuvaju stabilan odnos, međusobno poštovanje i sklad u porodici.

Da li će poznati par prvi put raditi zajedno

Međutim, strani mediji sada pišu da bi taj dogovor uskoro mogli da prekrše, jer je Dejvid navodno angažovao Mišel u seriji „Margo's Got Money Troubles“. Ukoliko do saradnje zaista dođe, to će biti prvi put da rade zajedno na istom projektu nakon više od 30 godina braka.

