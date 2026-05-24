Princ Vilijam je u jednom radijskom intervjuu otkrio detalje iz privatnog života sa suprugom Kejt Midlton i opisao koliko je posvećena radu na ranom razvoju dece. Govoreći o njenom nedavnom putovanju u Italiju, istakao je da veliki deo večeri provodi čitajući dokumentaciju i pripremajući se za projekte kojima se bavi.

Kako je rekao, često jedva uspeva da prođe kroz spavaću sobu zbog gomile papira i materijala koje Kate proučava nakon što njihovo troje dece ode na spavanje. Vilijam je naglasio da je ona izuzetno profesionalna i veoma ozbiljno pristupa temama vezanim za razvoj dece u najranijem uzrastu.

Princeza je nedavno boravila u Italiji u okviru rada svog centra za rano detinjstvo, gde je obilazila ustanove povezane sa obrazovnim pristupom Reggio Emilia. Tokom posete družila se sa decom, učila italijanske reči i učestvovala u aktivnostima u prirodi, ostavljajući snažan utisak na domaćine.

Putovanje je za Kajt bilo značajno i zbog toga što je predstavljalo njen prvi samostalni službeni odlazak u inostranstvo posle skoro četiri godine, kao i prvi nakon borbe sa rakom i lečenja. Vilijam je otvoreno govorio o ponosu koji oseća prema supruzi i svemu kroz šta je prošla poslednjih godina, ističući da se vratila puna energije i zadovoljna uspešnom posetom.

Njena toplina i odnos prema deci tokom boravka u Italiji podsetili su mnoge na Princezu Dajanu, pa su pojedini lokalni mediji i posmatrači povukli paralelu između dve princeze.