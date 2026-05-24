Ljubomora i zavist mogu ozbiljno narušiti prijateljske, partnerske, porodične i poslovne odnose. Iako mnogi pokušavaju da sakriju ta osećanja, psiholozi tvrde da postoje jasni znakovi koji otkrivaju kada vam neko potajno zavidi.

Ljubomorne osobe često kriju pravo lice iza lažnih osmeha, komplimenata i navodne podrške, ali njihovo ponašanje se posle određenog vremena lako prepozna. Ovo su signali:

1. Imitiraju vaš izgled i ponašanje

Jedan od najčešćih znakova skrivene ljubomore jeste imitacija. Ljudi koji vam zavide počnu da vas kopiraju - vaš stil oblačenja, frizuru, ideje, način govora ili ponašanje. Čak mogu početi da koriste vaše fraze i uzrečice u izražavanju.

Umesto da razvijaju sopstvenu autentičnost, pokušavaju da budu poput osobe kojoj zavide.

2. Ogovaraju vas iza leđa

Ljubomorne osobe često koriste svaku priliku da o vama pričaju negativno kada niste prisutni. Nekada preuveličavaju sitnice, a nekad čak izmišljaju priče kako bi vas predstavili u lošem svetlu.

Ogovaranje im služi kao način da umanje vašu popularnost u društvu ili uspeh, kao i da podignu sopstveno nisko samopouzdanje.

3. Pretvaraju se da su srećni zbog vas

Osobe koje su ljubomorne često kriju prava osećanja iza lažnih osmeha i preterane ljubaznosti. Iako deluju kao da vas podržavaju, njihova reakcija često nije iskrena. Psiholozi kažu da se prava ljubomora najčešće vidi kroz neprirodno ponašanje i forsirane komplimente.

4. Daju lažne komplimente

Na prvi pogled njihove pohvale mogu zvučati iskreno, ali često sadrže prikrivenu kritiku ili su izrečene reda radi. Takvi komplimenti uglavnom imaju cilj da vas zbune, a neretko ista osoba kasnije govori negativno o vama drugima.

5. Raduju se vašim neuspesima

Jedan od najjasnijih znakova ljubomore jeste zadovoljstvo tuđim neuspehom. Ljubomorne osobe često će više pažnje posvetiti vašim greškama nego uspesima, a ponekad mogu čak pokušati da vas dovedu u neprijatne situacije.

Kako se zaštititi od ljubomornih ljudi?

Najvažnije je da ne dozvolite da vas ovakvo ponašanje obeshrabri ili naruši vaše samopouzdanje.

Psiholozi savetuju da:

postavite jasne granice takvim ljudima

ne delite previše privatnih informacija s njima

okružite se iskrenim ljudima

ne ulazite u sukobe i rasprave sa osobama koje vam ne misle dobro.

Prepoznavanje skrivene ljubomore kod ljudi u okruženju može vam pomoći da sačuvate mir i izbegnete nepotrebne probleme.

