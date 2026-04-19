Jedna od najpoznatijih glumica sveta, Demi Mur, ponovo je u centru pažnje zbog sočnih intimnih ispovesti koje su opet uzdrmale javnost.

Prava razvratnica

U svojoj autobiografiji „Inside Out“, Demi je otkrila niz šokantnih detalja o svom ljubavnom životu, uključujući prevaru pre venčanja. Demi Mur je priznala da je prevarila prvog supruga, muzičara Fredija Mura, i to noć uoči njihovog venčanja 1981. godine.

Kako tvrdi, provela je veče sa kolegom, glumcem Polom Karafotesom, koga je upoznala na snimanju. „Umesto da radim na zavetima, otišla sam kod drugog muškarca“, priznala je. „Znala sam da ne želim da se udam, ali nisam imala snage da se povučem. Mogla sam bar da sabotiram brak i to sam uradila.“ Njihov brak trajao je pet godina, a Demi je kasnije priznala da tada nije imala poštovanja prema instituciji braka.

Muževi i prevare

Fredi Mur (1981–1985) je bio prvi muž Demi Mur, a njegovo prezime i danas nosi iako su odavno razvedeni. Brus Vilis (1987–2000) je njen najpoznatiji suprug i iz braka s njim ima tri ćerke: Rumer, Skaut i Talulu. Ostali su bliski prijatelji i danas. Treći brak je bio sa Eštonom Kučerom (2005–2013) i izazivao je pravu medijsku buru, delom zbog 15 godina razlike između njih dvoje, ali i zbog glasina o prevarama.

