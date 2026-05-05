Predsedavajuća Loren Sančez Bezos pojavila se na Met Gala 2026 u kreaciji inspirisanoj jednom od najpoznatijih slika iz kolekcije The Metropolitan Museum of Art - Madame X.

Pre samog događaja, Lauren je imala veoma neobične pripreme. Pored klasičnih bjuti tretmana i poslednjih proba haljine, posetila je New York City Fire Department, gde je prošla deo njihove obuke. Nosila je zaštitnu opremu, prolazila kroz poligon ispunjen dimom i vežbala spasavanje života. Kako je rekla, to joj je bila najneobičnija priprema za Met Galu do sada.

Za svoj izgled odabrala je kreaciju modne kuće Schiaparelli, jer je, kako kaže, ovogodišnja tema "Costume Art" savršeno povezana sa nasleđem osnivačice kuće, Elsa Schiaparelli, koja je još pre jednog veka modu pretvarala u umetnost.





Inspiracija za haljinu

Finalni izgled nastao je nakon razgovora u Parizu sa kreativnim direktorom kuće, Danijelom Rozberijem, i stilistom Law Roach. Haljina je direktno inspirisana čuvenim portretom Madame X, koji je 1883. naslikao John Singer Sargent.





Originalna slika prikazuje francusku društvenu damu u crnoj haljini sa jednom bretelom koja klizi niz rame. To je detalj koji je u to vreme izazvao veliki skandal. Zbog burnih reakcija javnosti, Sargent je kasnije naslikao bretelu u "pravilnom" položaju.

Loren je istakla da ju je upravo ta priča privukla, jer pokazuje koliko se društvene norme i pogled na modu menjaju kroz vreme. U njenoj interpretaciji, bretela je takođe spuštena niz rame, kao omaž originalnoj slici, dok su biseri i kristali diskretna referenca na originalni izgled.

Kao i većina njenih modnih izdanja, i ova haljina naglašava struk, a Loren priznaje da je upravo to bila njena glavna želja tokom procesa dizajniranja. Haljina uključuje čvrsto stegnut korsetski deo, ali uz osmeh poručuje da za razliku od nekih viralnih Met Gala trenutaka iz prethodnih godina, bez problema može da hoda i sedi.







Za bjuti izgled bili su zaduženi šminkerka Maria Vargas, frizer Rick Henry i manikirka Thaisa.



Iako moramo priznati da Sančezova odlično nosi ovu haljinu i ako iza nje stoji veliki trud i rad, što ne umanjuje vrednost dela, ipak se jedan od komentara koji se "zalepio" za nju jeste taj da njena energija nije uspela da iznese svu veličanstvenost Schiaparelli haljine i da ju je "pojeftinila".

Bojkot Met Gale 2026





Ovogodišnja Met Gala 2026 našla se u centru kontroverzi jer se deo najvećih svetskih zvezda navodno odlučio da preskoči događaj, a kao jedan od razloga pominje se sve veći uticaj Džef Bezos i njegove partnerke Loren Sančez Bezos.

Prema navodima, sve više kritika dolazi na račun toga da Met Gala gubi svoj umetnički karakter i postaje događaj u kome dominiraju luksuz i finansijska moć, umesto mode i kreativnosti. Zbog toga su se pojavile spekulacije o "tihom bojkotu" pojedinih zvezda.

Među onima koji ove godine navodno neće prisustvovati su i poznata glumica Meril Strip, čije odsustvo je posebno privuklo pažnju javnosti, kao i glumica Zendeja, koja je ranije bila jedna od najvećih zvezda crvenog tepiha. Kao razlozi se pominju umor i poslovne obaveze, ali i nezadovoljstvo smerom u kojem se događaj razvija.

Takođe se spekuliše i o mogućem izostanku Lejdi Gaga, što dodatno pojačava priče o nezadovoljstvu među slavnim gostima.

Glavni razlog nezadovoljstva, prema kritikama, jeste sve veća komercijalizacija događaja, visoke cene ulaznica, koje navodno dostižu i do 100.000 dolara, kao i uticaj velikih korporacija i milijardera. Time se, kako tvrde kritičari, Met Gala udaljava od svoje originalne ideje posvećene umetnosti i modi.

Iako organizatori ističu da je događaj i dalje humanitarnog karaktera i vezan za Kostimografski institut The Metropolitan Museum of Art, javnost je podeljena. Jedni ga i dalje vide kao vrhunac mode i glamura, dok drugi smatraju da je prerastao u simbol spoja bogatstva, moći i slavnih ličnosti, što izaziva sve više rasprava i kritika.



