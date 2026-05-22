Nagli skokovi temperature i promenljivo vreme poslednjih godina sve više utiču na zdravlje ljudi, a posebno su opasni za one koji imaju probleme sa srcem i krvnim pritiskom. Kardiolog dr Nebojša Tasić upozorava da mnogi prave ozbiljnu grešku kada grip ili jaču prehladu „preguraju na nogama“, jer posledice mogu biti veoma opasne po ceo organizam.

Gostujući u jutarnjem programu TV Prva, dr Tasić objasnio je da vremenske oscilacije danas predstavljaju veliki stres čak i za zdrave ljude, a naročito za hronične bolesnike.

– Ovo više nije klasično proleće. Ujutru je hladno kao usred jeseni, a već tokom dana temperature skaču preko 20 stepeni. Organizam teško uspeva da se prilagodi takvim promenama – objasnio je kardiolog.

Prema njegovim rečima, upravo kardiovaskularni sistem prvi reaguje na vremenske šokove.

– Kada je hladno, telo pokušava da sačuva toplotu, a kada naglo otopli dolazi do širenja krvnih sudova i ubrzanog rada srca. Kod ljudi koji imaju hipertenziju, aritmije ili druge srčane probleme, to može izazvati ozbiljne tegobe – upozorava dr Tasić.

Posebno ističe da grip i virusne infekcije nikako ne smeju da se potcenjuju.

– Ljudi često pokušavaju da budu jaki, odlaze na posao bolesni i ne miruju dovoljno. To je velika greška. Virusne infekcije ne leče se antibioticima, već odmorom i jačanjem imuniteta. Ako organizam ne dobije vreme da se oporavi, može doći do ozbiljnog iscrpljivanja i kolapsa organizma – naglašava on.

Dr Tasić savetuje da se grip obavezno „odleži“, čak i kada simptomi deluju bezazleno.

– Ako temperatura, malaksalost i kašalj ne prolaze posle nekoliko dana, morate se javiti lekaru. Ne lečite se sami i ne ignorišite simptome – poručio je kardiolog.

Lekari upozoravaju da su upravo u periodima velikih temperaturnih promena češći problemi sa pritiskom, ubrzanim radom srca, aritmijama i naglim padom energije, zbog čega je važno slušati signale koje telo šalje.