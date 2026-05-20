Onkolozi sve češće upozoravaju da svakodnevne navike mogu uticati na dugoročno zdravlje, uključujući i način na koji spremamo hranu. Iako nema razloga za paniku, lekari smatraju da bi jedna vrlo česta navika mogla povećati izloženost štetnim hemikalijama i mikroplastici.

Onkolozi zato upozoravaju ljude da prestanu držati ostatke hrane u plastičnim posudama u frižideru. "Mnoge vrste plastike sadrže štetne hemikalije poput BPA-a, ftalata i stirena", upozorio je onkolog dr. Sunel Kamat za Parade. Dodao je da se plastika vremenom troši i razgrađuje, zbog čega hemikalije mogu preći u hranu, posebno kada su posude stare, izgrebane ili izložene toplini.

Zašto lekari upozoravaju na plastiku?

Dr. Tingting Tan objasnila je da rizik ne dolazi od jednog korišćenja, nego od dugotrajne i ponavljane izloženosti. "Kako spremate hranu možda deluje nevažno, ali može uticati na količinu hemikalija kojima je telo izloženo tokom godina", rekla je.

Lekari posebno upozoravaju na podgrejavanje hrane u plastici jer toplota ubrzava razgradnju materijala. "Oznaka 'bezbedno za mikrotalasnu' ne znači da plastika neće ispuštati hemikalije", upozorio je dr. Kamat.

Onkolozi kažu da problem mogu biti i stare plastične posude za dostavu hrane ili višekratna upotreba tankih plastičnih posuda. "Ako je posuda zamućena, izgrebana ili deformisana, nije je vredno zadržavati", rekla je dr. Tan. Dr. Kamat dodaje da posebno treba izbegavati stavljanje vruće hrane direktno u plastiku jer toplota dodatno povećava mogućnost otpuštanja hemikalija.

Umesto plastike lekari preporučuju staklene ili keramičke posude te kvalitetni silikon. Naglašavaju i da nema potrebe baciti svu plastiku iz kuhinje preko noći. "Ako napravite samo dve promene - prestanete da podgrejavate hranu u plastici i zamenite stare, oštećene posude staklenima - već ste značajno smanjili izloženost mikroplastici", zaključio je dr. Kamat.

