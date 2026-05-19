Kejt Midlton se postepeno vraća zvaničnim dužnostima nakon što je početkom 2025. godine saopštila da je završila lečenje i da je bolest u remisiji.
Nakon perioda tokom kojeg se uglavnom povukla iz javnosti kako bi se posvetila oporavku, princeza od Velsa sada se sve češće pojavljuje na zvaničnim događajima. Njeno prvo zvanično putovanje u inostranstvo tako je označilo važan trenutak njenog povratka međunarodnim angažmanima. Daleko od strogo protokolarnih izdanja sa dugim haljinama i tijarama, Kejt sada bira svedenije kombinacije, u kojima odelo zauzima glavnu ulogu.
Odelo kao simbol nove modne faze
Princeza je prethodne nedelje boravila u Italiji povodom posete ,,Centru Kraljevske fondacije za rano detinjstvo", koji je osnovala 2021. godine. Ova poseta pokazala je i promenu u njenom stilskom izrazu. Iako je i dalje viđamo u glamuroznim večernjim haljinama tokom velikih ceremonija, poslednjih meseci pažnju najviše privlači upravo u blejzerima i krojenim kompletima, koji njenim izdanjima daju moderniji i formalniji ton.
Za dolazak u Ređo Emiliju odabrala je odelo u ,,cerulean" plavoj nijansi modne kuće ,,Edeline Lee", koje je spojila sa belom svilenom košuljom i svetloplavom ,,Asprey" torbom. Već narednog dana, tokom poseta školama i aktivnosti posvećenih kuvanju, nosila je taupe sako sa tankim prugama brenda ,,Blazé Milano", uz krem plisiranu suknju i majicu. Strukturisane siluete i precizni krojevi potvrđuju stilsku doslednost kojoj je u u 2026. godini naročito privržena.
Moda kao način komunikacije
Ovaj zaokret nije slučajan - svaki potez Kejt Midlton pažljivo se posmatra, pa moda postaje jedan od načina na koji komunicira sa javnošću. Kroz koloristička usklađivanja često naglašava porodično jedinstvo, ponavljanjem komada iz garderobe govori o održivosti, dok izborom stranih dizajnera pokazuje otvorenost prema međunarodnoj modnoj sceni, kao što je to bio slučaj tokom posete Italiji.
U tom kontekstu, odelo se nameće kao logičan izbor: elegantan, praktičan i dovoljno formalan da odgovori na sve češće javne angažmane princeze od Velsa. Istovremeno, odelo postaje simbol njenog ponovnog prisustva pod sopstvenim uslovima, prenosi Elle.
