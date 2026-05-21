Laminat i klasični linoleum polako odlaze u zaborav, a stručnjaci za enterijer i renoviranje sve češće preporučuju potpuno druga rešenja za podove. Vlasnici stanova poslednjih godina najviše se žale na podignute spojeve, škripu, hladne podove i brzo habanje laminata, posebno u prostorijama gde ima vlage ili velikih temperaturnih promena.

Zbog toga su tokom 2026. godine u prvi plan izbile dve vrste podnih obloga koje mnogi već nazivaju budućnošću renoviranja – SPC kvarc-vinil podovi i moderni linoleum sa filcanom podlogom.

Zašto ljudi odustaju od laminata?

Najveći problem laminata je osetljivost na vlagu. Dovoljno je malo curenje vode, često brisanje ili mokra obuća u hodniku da ivice počnu da bubre i podižu se.

Ni klasični linoleum više nije prvi izbor kupaca, jer jeftiniji modeli brzo blede, pucaju i posle nekoliko godina izgledaju istrošeno.

Zato se sve više ljudi okreće SPC podovima, koji mnogo bolje podnose svakodnevno korišćenje, vlagu, grejanje i habanje.

Šta je SPC kvarc-vinil?

SPC podovi pravljeni su od kombinacije kamena i polimera. Veći deo materijala čini kvarc, dok ostatak čine vinil i stabilizatori koji podu daju čvrstinu i otpornost.

U praksi to znači da ovakav pod:

ne bubri od vode

ne menja oblik zbog toplote

otporan je na ogrebotine i udarce

dobro podnosi kućne ljubimce i težak nameštaj

Zbog toga se SPC podovi danas sve češće postavljaju u kuhinjama, hodnicima, kupatilima, pa čak i vikendicama koje se ne greju tokom cele godine.

Odlični za podno grejanje

Jedna od najvećih prednosti SPC podova jeste kompatibilnost sa podnim grejanjem. Materijal dobro provodi toplotu i ne deformiše se tokom zagrevanja, a pritom pruža bolju zvučnu izolaciju od običnog laminata.

Dizajnerski gledano, moderni SPC podovi danas gotovo da se ne razlikuju od pravog drveta, mermera ili parketa. Na tržištu postoje modeli koji imitiraju hrast, beton, kamen, pa čak i popularni „riblja kost“ dezen.

Povratak starog linoleuma

Zanimljivo je da se paralelno sa SPC podovima vraća i linoleum sa filcanom podlogom, kakav su mnogi pamtili iz starijih stanova.

Za razliku od tankog i hladnog linoleuma, novi modeli imaju debelu toplu podlogu zbog koje je pod prijatan čak i zimi kada se hoda bosim nogama.

Mnogi kupci danas ga biraju upravo zbog osećaja topline i nižih troškova grejanja.

Postavljanje je mnogo jednostavnije

Obe vrste podova postavljaju se veoma brzo. SPC sistemi uglavnom imaju klik-mehanizam poput laminata, dok se filcani linoleum često postavlja bez dodatne podloge.

U pojedinim slučajevima nije potrebno čak ni skidanje starog poda, već se nova obloga postavlja direktno preko postojeće površine nakon čišćenja.

Koliko traju?

Stručnjaci navode da kvalitetan SPC pod može trajati i više od 20 godina, dok moderni filcani linoleum traje znatno duže od jeftinijih podnih obloga koje su se ranije masovno koristile.

Ipak, savetuje se da se ne štedi previše na kvalitetu. Za stanove se preporučuju SPC ploče debljine najmanje 4 mm, sa jačim zaštitnim slojem, posebno za kuhinje i hodnike gde je habanje najveće.

Iako ni SPC nije potpuno bez mana — tanje nogice nameštaja mogu ostaviti tragove, a previsoka temperatura podnog grejanja može izazvati deformacije — stručnjaci smatraju da upravo ove obloge polako postaju standard modernog renoviranja u Srbiji i regionu.