Rastući Mesec ostaje u vatrenom Lavu, ali sada nastupa 7. lunarni dan - period kada svaka izgovorena reč dobija posebnu težinu. Ovo je idealan trenutak za rešavanje starih sukoba, zaštitu finansijskih interesa pred nadređenima ili iskren razgovor sa partnerom.

Ovan

Petak će Ovnovima doneti potrebu da dokažu svoju profesionalnu vrednost. Na poslu bi neko mogao da pokuša da ospori vaše prethodne uspehe, ali je važno da ne ćutite. Dobro argumentovan odgovor brzo će utišati kritičare.

Savet astrologa: U raspravama se oslanjajte na činjenice i dokumenta. Veče posvetite hobiju koji vas opušta.

Bik

U fokusu će biti ulaganja u dom i udobnost. Mogući su troškovi za renoviranje ili kupovinu novih kućnih aparata, a porodični razgovori vrteće se oko finansija.

Savet astrologa: Razdvojite stvarne potrebe od nepotrebnog luksuza. Sve troškove dogovarajte unapred kako biste izbegli tenziju u porodici.

Blizanci

Blizanci će biti zatrpani pozivima i informacijama. Neočekivane vesti mogu potpuno promeniti planove za vikend, bilo da je reč o porodičnim obavezama ili dodatnom poslu.

Savet astrologa: Ne verujte glasinama i sve proveravajte sami. Dan je povoljan za kraća putovanja i rešavanje administrativnih stvari.

Rak

Rakovi bi mogli da naprave važan korak kada je reč o zaradi. Ne ustručavajte se da jasno postavite uslove i vrednujete svoj rad.

Savet astrologa: Finansijske dogovore obavezno stavite na papir. Veče provedite uz ljude koji vas zaista razumeju.

Lav

Mesec je i dalje u vašem znaku i svi će očekivati da budete lider. Na poslu i kod kuće od vas će tražiti konkretna rešenja i podršku.

Savet astrologa: Budite velikodušni i ne dokazujte nadmoć drugima.

Devica

Device će morati da rešavaju posledice tuđih grešaka na poslu. Moguće je da stare greške ili neprijatni razgovori izađu na videlo.

Savet astrologa: Ne upuštajte se u tračeve. Fokusirajte se samo na svoje obaveze i sačuvajte mentalni mir.

Vaga

Petak donosi test prijateljskih odnosa. Neko iz vašeg okruženja mogao bi da vam zatraži uslugu ili poslovnu saradnju.

Savet astrologa: Ne mešajte prijateljstvo i novac bez jasnog dogovora. Dobar trenutak za planiranje putovanja i poslovnih događaja.

Škorpija

Škorpije očekuju važni razgovori sa nadređenima. Mogući su pregovori o novoj poziciji ili većoj odgovornosti.

Savet astrologa: Obratite pažnju na izgled i nastup. U ljubavi izbegavajte ljubomoru i preteranu kontrolu.

Strelac

Dan je povoljan za rešavanje pravnih pitanja, papirologije i administracije, posebno ako su vezani za putovanja ili inostranstvo.

Savet astrologa: Držite se pravila i izbegavajte sumnjive prečice.

Jarac

Jarčevi će biti suočeni sa ozbiljnim finansijskim temama – nasledstvo, krediti ili podela imovine mogu doći u fokus.

Savet astrologa: Ostanite smireni čak i ako vas neko provocira. Strpljenje će vam doneti prednost.

Vodolija

Vodolije će morati da pokažu diplomatske veštine. Partner ili važna osoba mogu postaviti zahteve koji će delovati kao ultimatum.

Savet astrologa: Ne reagujte impulsivno. Kompromis će vam pomoći da sačuvate mir i dobre odnose.

Ribe

Ribe će preuzeti dodatne obaveze zbog problema ili odsustva kolege. Posla će biti više nego obično.

Savet astrologa: Ne iscrpljujte se pokušavajući da spasavate sve oko sebe. Veče provedite uz odmor i opuštanje.