Jedan od najčešćih izvora salmonele je sirova piletina, pa je važno da se drvena daska za njenu pripremu obavezno dezinfikuje kako bi se izbegla infekcija.

Sprečavanje kontaminacije ne podrazumeva samo pranje i čišćenje, već i redovnu dezinfekciju drvene daske za sečenje nakon svake upotrebe.

Drvene daske su poroznije od plastičnih, što znači da imaju više sitnih pukotina u kojima se bakterije mogu zadržavati i razmnožavati.

Za pravilno čišćenje drvene daske potrebno je najpre ukloniti sve ostatke piletine i odmah ih baciti u smeće. Zatim se daska pere u vrućoj vodi sa deterdžentom, uz korišćenje čvrste četke ili sunđera kako bi se očistile sve površinske pukotine. Nakon toga sledi dodatni korak za potpunu dezinfekciju.

Dezinfekcija drvene daske nakon sečenja piletine je neophodna, a kao prirodna opcija može se koristiti alkoholno sirće. Sirće se nanese na celu površinu daske, ostavi da deluje 5 do 10 minuta, a zatim se daska temeljno ispere toplom vodom.

Dasku treba osušiti papirnim ubrusom ili je ostaviti da se suši uspravno na rešetki za sudove, tako da vazduh može slobodno da cirkuliše sa obe strane. Važno je da se ne odlaže dok se potpuno ne osuši.

Dodatni saveti za bezbednost

Čak i uz redovno čišćenje i dezinfekciju, preporučuje se korišćenje odvojenih dasaka za različite vrste namirnica. Ovo se ne odnosi samo na razdvajanje živinskog mesa od ostale hrane, već i na odvajanje sirove hrane od one koja se termički obrađuje.

Bakterije salmonele mogu se naći i na svežem voću i povrću, a uništavaju se isključivo kuvanjem, pa je zato preporučljivo imati posebnu dasku za sirovo meso, živinu i ribu, drugu za voće i povrće i treću za već pripremljenu hranu.

Bezbednost hrane podrazumeva i pravilno održavanje dasaka za sečenje.

Što je površina daske više oštećena i izgrebana, to je teže temeljno čišćenje. Iako potapanje daske u sudoperi može delovati kao dobar način za uklanjanje ostataka, ono zapravo može dovesti do njenog iskrivljavanja i pucanja. Uprkos pravilnoj nezi, drvene daske se vremenom troše i potrebno ih je zameniti.

Video: