Dok neki već posle prve kafe u kafiću gledaju gde bi mogli dalje, astrolozi izdvajaju tri znaka Zodijaka u kojima se, kako se veruje, rađaju partneri za ceo život.

Kada se oni zaljube, to je obično jednom, ozbiljno i bez zadrške. Zbog osobe koju vole spremni su da uđu u sukob sa celim svetom, da promene grad i da bez razmišljanja odbiju prilike koje bi drugi teško pustili.

Kada je reč o odanim muškarcima, ne radi se o velikim romantičnim gestovima ili praznim rečima, već o doslednosti. Verni muškarac ne vodi paralelne živote i ne ostavlja sebi izlaz za slučaj svađe. Kada se jednom odluči za nekoga, on zatvara sva druga vrata. To radi tiho i bez potrebe za najavom, a isto takvo poverenje očekuje i zauzvrat.

Rak

Muškarac rođen u znaku Raka emocije ne raspodeljuje na više strana. On dom gradi kao sigurno utočište i u njega pušta samo jednu osobu. Pamti važne datume, sitne sukobe, kao i način na koji ste prvi put naručili kafu. Kada je povređen, češće se povlači i ćuti nego što traži utehu negde drugde. Za njega je neverstvo gotovo nezamislivo i daleko od njegovog načina razmišljanja.

Bik

Bik je spor kada je zaljubljivanje u pitanju i još sporiji kada treba da ode. Potrebno mu je vreme da odluči, ali kada jednom donese odluku, ona je konačna. Ne voli promene, ne voli iznenađenja i ne voli da stalno objašnjava sebe. Zato najčešće bira jednu osobu i ostaje uz nju. Kada je zaljubljen, postaje predvidljiv na najlepši način, donosi isto cveće, pamti istu pesmu i pravi iste palačinke nedeljom. Njegova vernost postaje navika koju ne želi da menja.

Jarac

Jarac na ljubav gleda kao na obavezu koja se ne prekida zbog trenutnih raspoloženja. Dugotrajno bira, ima visoke kriterijume i ne ulazi u veze iz dosade. Kada se jednom obaveže, vernost mu nije pitanje morala već karaktera. U njegovoj glavi ne postoji varanje, jer bi to doživeo kao lični poraz koji sebi ne bi mogao da oprosti. On je čovek od reči, čak i kada ta reč nije izgovorena naglas.

Postoji i zamka u koju parovi često upadaju. Iako se za Raka, Bika i Jarca često kaže da su među najvernijim muškarcima, sama vernost ne znači automatski i srećan brak. Partner može biti potpuno odan, a istovremeno hladan, povučen ili veoma tvrdoglav.

Ako od veze očekujete samo lojalnost i to da partner ne odlazi kod nekog drugog, to možete i dobiti, ali za razgovor, strast i lakoću života potrebno je zajedničko ulaganje.

Vernost bez prave bliskosti brzo pretvara odnos u zajednički život bez suštine. Zato je vernost tek početna osnova, dok se pravi odnos gradi svakodnevnim razumevanjem.

Ako vaš partner nije među ovim znakovima, važnija su dela nego datum rođenja. Horoskop može da pokaže sklonosti, ali ne donosi konačne presude. Strelac može biti potpuno veran ako voli pravu osobu, dok se i Rak može povući ako je godinama pod pritiskom i kontrolom. Astrologija daje okvir, ali odluke i ponašanje su uvek na dvoje ljudi.

Video: