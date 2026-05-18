Georgina Rodrigez, verenica fudbalera Kristijana Ronalda, pojavila se na događaju „Kering Women in Motion“ tokom Filmskog festivala u Kanu i odmah privukla ogromnu pažnju zbog novog izgleda.

Najviše komentara izazvala je njena nova boja kose – platinasto plava, kojom je iznenadila i prisutne i pratioce na društvenim mrežama. Fotografije sa događaja brzo su postale viralne, a mišljenja fanova bila su potpuno podeljena.

Za ovu priliku Georgina Rodrigez odabrala je elegantne crne pantalone i tirkiznu košulju dubokog dekoltea, kojom je dodatno naglasila svoju figuru. Kombinaciju je upotpunila luksuznim nakitom i skupocenom torbom.

Ipak, uprkos glamuroznom izdanju, glavna tema večeri bila je njena drastična promena frizure.

Dok su jedni hvalili Georgininu hrabrost i spremnost da eksperimentiše sa izgledom, drugi nisu bili oduševljeni promenom.

Pojedini korisnici društvenih mreža komentarisali su da im se nova plava kosa ne dopada, dok su drugi čak nagađali da Georgina nosi periku.

Sa druge strane, mnogi fanovi stali su u njenu odbranu i poručili da joj novi izgled odlično pristaje i da izgleda veoma elegantno.

