Bugarska pevačica Dara, koja je odnela pobedu na Evroviziji 2026, poslednjih dana ne prestaje da privlači pažnju javnosti – kako zbog spektakularnog nastupa, tako i zbog zanimljive ljubavne priče sa suprugom Ervinom Ivanovim.

Pravo ime pevačice je Darina Nikolajeva Jotova, rođena je 1998. godine u Varni, a publika ju je prvi put upoznala kada je kao tinejdžerka učestvovala u bugarskoj verziji „X Faktora“, gde je osvojila treće mesto.

Iako tada nije pobedila, to takmičenje joj je otvorilo vrata muzičke scene, a sada je uspela da stigne i do najvećeg evropskog trijumfa.

Ljubav iz noćnog provoda

Dari je među prvima na pobedi čestitao suprug, doktor Ervin Ivanov, farmakolog koji radi na razvoju inovativnih terapija i istraživanjima lekova.

Njih dvoje upoznali su se u jednom noćnom klubu, a pevačica je kasnije priznala da je odmah znala da je upravo on „pravi muškarac za nju“.

Njihova veza brzo je postala ozbiljna – zajedno su putovali, kupili stan i započeli zajednički život, a Dara je često govorila da je Ervin njena potpuna suprotnost.

Dok je ona temperamentna i impulsivna, on je smiren, racionalan i povučen.

Kupila prsten da ga sama zaprosi

Posebnu pažnju izazvala je priča o njihovoj veridbi. Dara je otkrila da je u jednom trenutku izgubila strpljenje čekajući prosidbu, pa je odlučila da sama napravi prvi korak.

Kako je priznala, čak je kupila i prsten sa namerom da ona zaprosi Ervina tokom putovanja na Tajland.

Ipak, doktor ju je preduhitrio.

Tokom romantičnog odmora kleknuo je pred statuom Bude i zaprosio je baš na svoj rođendan, što je pevačicu potpuno iznenadilo.