Džordž i Amal Kluni proslavili su 65. rođendan slavnog glumca u Sen Tropeu. Slavni glumac i poznata advokatica za ljudska prava u braku su od 2014. godine, a zajedno imaju osmogodišnje blizance Elu i Aleksandra.

Romantično slavlje u poznatom restoranu

Par je deo dana proveo na luksuznoj jahti, nakon čega su otišli na ručak u čuveni „Club 55“. Tokom šetnje obalom nisu skrivali emocije. Držali su se za ruke, razmenjivali osmehe i delovali veoma prisno i opušteno.

Klunijevi već godinama važe za jedan od najstabilnijih poznatih parova, a Džordž je više puta isticao da mu je brak sa Amal potpuno promenio život i doneo mir koji ranije nije imao.

Amal Kluni privukla pažnju modnim izdanjem

Amal je za izlazak odabrala upečatljivu kombinaciju iz kolekcije modne kuće “Pucci“, kratku crnu mini-suknju i majicu u crvenim, narandžastim i crnim tonovima. Stajling je upotpunila crnim čizmama do listova, velikim sunčanim naočarima i prošivenom torbicom, dok je kosu nosila puštenu u blagim talasima.

Džordž Kluni odlučio se za opušteniji stil – crnu polo majicu, svetle pantalone, bež kaiš i mokasine u boji peska, uz prepoznatljive pilotske naočare.

