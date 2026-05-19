Frontotemporalna demencija se naziva i demencija čeonog ili frontalnog režnja. Izaziva odumiranje nervnih ćelija u prednjim delovima mozga, čeonom ili slepoočnom. Simptomi se obično jave neprimetno.

Prvi znak demencije

Kako piše "Psychology Today", većina ljudi s frontotemporalnom demencijom počinje da pokazuje ​​simptome između 45. i 65. godine iako se kod otprilike jedne četvrtine pojedinaca bolest prvi put otkrije nakon 65. godine. Najistaknutiji simptomi su promene u ponašanju i problemi u obavljanju komplikovanih aktivnosti. Osoba često pokazuje društveno neprikladno ponašanje, donosi impulsivne odluke i preduzima neoprezne radnje. Isto tako, često je vidljiv očigledan nedostatak empatije za druge.

Međutim, jedan od najranijih znakova koji mogu ukazivati na demenciju jeste i želja za određenom namirnicom, odnosno za slatkišima. Tako bar tvrdi doktor Endrju Badson, pomoćnik direktora za istraživanje u Centru za Alchajmerovu bolest Univerziteta u Bostonu i profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Bostonu.

Mnogo jedu ili piju

Doktor objašnjava kako žudnja za slatkim može biti rani znak ove vrste demencije. "Neki pojedinci kompulsivno izvode pokrete koji se ponavljaju, kao što je gašenje i paljenje prekidača za svetlo kad god prođu kraj njega. Drugi pokazuju značajnu promenu u sklonosti ka hrani (često preferiraju slatkiše), upuštaju se u prejedanje ili preterano puše ili piju alkohol", rekao je doktor.