Brat princeze Dajane, Čarls Spenser, se ponovo oženio.

Deveti grof Spenser (61) se venčao sa arheološkinjom i ko-voditeljkom podkasta profesorkom Ket Džarman (43) na privatnoj ceremoniji u Arizoni u petak, 15. maja, potvrđuje People.

„Oboje se osećamo neverovatno srećno što smo od kolega prešli put do prijateljstva, pa do duboke ljubavi i povezanosti“, naveli su u zajedničkom saopštenju objavljenom za ,,People". „Svaka faza naše veze bila je obeležena smehom i delimo strast prema životu.“

Par se upoznao nakon što je Čarls, koji je autor devet knjiga, bio zamoljen da recenzira Džarmaninu naučnu knjigu „River Kings“ iz 2021. godine, koja se bavi njenom specijalnošću, Vikinzima.

Njihov odnos se odatle razvijao, pa su kasnije zajedno učestvovali u arheološkim iskopavanjima i vodili podkast pre nego što su u oktobru 2024. potvrdili svoju romansu.

Venčanje

Par je izabrao Arizonu — a kultna stena ,,Cathedral Rock" u Sedoni navodno je poslužila kao pozadina na fotografijama sa venčanja — kao mesto svoje intimne ceremonije.

Džarmanova je nosila svetloplavu haljinu bez rukava sa izrezima u predelu struka, dok je Spenser za opuštenu ceremoniju odabrao tamno odelo uz svetloplavu košulju sa otvorenom kragnom. Na jednoj od fotografija, Džarman se nasmejana slikala selfi sa Spenserom.

Brakovi

Spenseru je ovo četvrti brak. Mlađi brat pokojne princeze Dajane ranije je bio u braku sa Viktorijom Lokvud od 1989. do 1997. godine, Karolin Frojd od 2001. do 2007. godine i Karen Spenser od 2011. do njihovog razvoda prošle godine.

Autor i istoričar je u junu 2024. godine objavio da se on i Keren, kanadska filantropkinja, razvode nakon 13 godina braka. Razvod je finalizovan u decembru 2025. godine. Bivši par ima ćerku, 13-godišnju Šarlot Dajanu.

Spenser je takođe otac još šestoro dece iz prethodnih brakova. Džarman je ranije bila u braku i ima dva sina sa bivšim suprugom Tomom Džarmanom.

Napeta situacija

Vest o vezi Spensera i Džarmanove se pojavila u vreme raspada njegovog braka sa groficom Karen Spenser, za koju se oženio u dvorcu Altorp 2011. godine. Njihov razlaz je kasnije postao napet nakon što je Džarman podnela tužbu protiv Karen zbog navodnog zloupotrebljavanja privatnih informacija, jer je otkrila njenu dijagnozu multiple skleroze. Spor je okončan krajem 2025. godine.

Džarmanova je rekla za Daily Mail da joj je dijagnostikovana multipla skleroza (MS) 2016. godine dok je završavala doktorat i da je odlučila da tu dijagnozu zadrži u privatnosti. Navela je da je Keren za dijagnozu saznala preko zajedničkog poznanika i kasnije je otkrila Čarlsu Spenseru i osoblju imanja Altorp.

Karen je negirala odgovornost, a The Times je preneo da je tvrdila da je svako pominjanje Džarmanine bolesti bilo „potpuno legitimno i opravdano“. Takođe je navela da je za dijagnozu saznala dok je istraživala glasine da su Čarls i Džarman imali aferu tokom njenog braka sa grofom Spenserom.

Optužba

Karen je u sudskim dokumentima podnetim 2024. godine optužila svog bivšeg supruga za „dugogodišnju“ aferu sa Džarman — što su i Spenser i Džarman „kategorički“ negirali.

Poslednjih godina, Spenser i Džarmanova su sve više spajali privatni i profesionalni život, zajedno vodili podkast „The Rabbit Hole Detectives“ zajedno sa sveštenikom Ričardom Kolzom i pojavljivali se zajedno na istorijskim projektima i arheološkim iskopavanjima.

Čarls je javno potvrdio njihovu vezu u oktobru 2024. godine, rekavši za Times: „Bliski smo.“

