Demi Mur ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon pojavljivanja na gala večeri Women in Motion Awards u okviru 79. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Kanu.

Glumica je na crveni tepih stigla u upečatljivoj ljubičastoj haljini sa krokodilskim printom, koja je istakla njenu vitku figuru, ali modno izdanje ovog puta nije bilo glavna tema.

Najviše komentara izazvao je njen izgled, posebno lice i izraženija mršavost, zbog čega su mnogi fanovi na društvenim mrežama napisali da glumica izgleda gotovo neprepoznatljivo. Pojedini su izrazili zabrinutost zbog njene sve mršavije figure, dok su drugi komentarisali da deluje drugačije nego ranijih godina.

Među onima koji su javno govorili o njenom izgledu našla se i Megin Keli, koja je iznela veoma oštre komentare i time dodatno podstakla raspravu na društvenim mrežama.

Pojavljivanje glumice u Kanu tako je, osim modne pažnje, otvorilo i priču o pritiscima koje poznate ličnosti trpe kada je fizički izgled u pitanju.

