U svetu šminke, 2026. godinu obeležava veliki povratak mat tena. Izgled koji je donedavno bio osporavan sada se na velika vrata vraća u svet lepote. Dok ,,clean girl" sjaj polako pada u drugi plan, mat ten ponovo zauzima centralno mesto.
Ipak, nisu svi oduševljeni ovim trendom, jer ga neki i dalje smatraju previše ,,milenijalskim" i zastarelim. Upravo zato na scenu stupa suede skin - savršen balans između mat i sjajnog finiša.
Već iz samog naziva jasno je da će suede ten dominirati tokom toplijih meseci. Ovaj trend karakteriše lagana šminka sa finišem koji nije ni potpuno mat ni potpuno sjajan. ,,Suede" ten postiže se kombinacijom tonirane hidratantnije verzije tečnog pudera, nekoliko tačkica korektora i tankog sloja matirajućeg pudera ispod očiju. Rezultat je svež, blistav i dugotrajan izgled kože koji traje tokom celog dana.
Daleko od potpuno mat izgleda ili ,,clean girl" sjaja, ,,suede" šminka izdvaja se svojom nežnom, baršunastom teksturom i prirodnim efektom. Cilj nije da se koža potpuno transformiše, već da se njen prirodan izgled suptilno naglasi i ulepša.
Koje proizvode koristiti za ,,suede" izgled?
,,Suede" šminka se zasniva na kremastim i veoma laganim teksturama. Kada je reč o tenu, idealne su tonirani tečni proizvodi, BB kreme ili tonirani serumi. Poenta je da koža izgleda prirodno, uz blago ujednačen ten i zamagljene pore, prenosi Elle.
