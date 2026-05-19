Od bašte do bazena, poznate lepotice poput Elizabet Harli, Amande Holden i Keli Bruk, redovno objavljuju provokativne fotografije nastale na otvorenom, a iza tog trenda krije se mnogo više od želje za pažnjom na Instagramu. Stručnjak za biljke i baštovanstvo Petar Ivanov iz britanske kompanije Fantastic Gardeners tvrdi da boravak u prirodi bez odeće može da stvori „dublju povezanost sa prirodom”.

Psiholozi i stručnjaci za govor tela smatraju da nije slučajno što slavne žene upravo ovakve fotografije dele sa pratiocima. Kako kaže ekspertkinja Judi James, kombinacija golotinje i prirode šalje snažnu poruku slobode, samopouzdanja i prihvatanja sopstvenog tela.

Elizabet Harli već godinama važi za kraljicu provokativnih fotografija iz bašte. Glumica često pozira u bikiniju ili potpuno naga među cvećem i zelenilom, a nedavno je izazvala buru kada je objavila fotografiju na kojoj u prirodi pozira samo u donjem delu kupaćeg kostima.

„Sunce je dobro za raspoloženje i lepotu, samo zaštitite kožu i izađite napolje”, poručila je pratiocima.

Posebnu pažnju privlači i Keli Bruk, koja danas živi na farmi staroj više od 600 godina, gde uzgaja sopstveno povrće, kuva i maksimalno uživa u prirodi. Kako tvrde njeni prijatelji, glumica i model smatra da je sunčanje bez odeće najbolji način da dobije savršeno preplanuo ten.

Hajdi Klum redovno objavljuju zavodljive fotografije nastale u prirodi.

Iako mnogi ove objave vide samo kao provokaciju i način da privuku pažnju, stručnjaci tvrde da iza svega stoji mnogo jednostavnija želja, potreba da se ljudi makar na kratko osećaju slobodno, opušteno i povezano sa prirodom.

A šta vi kažete? Trend, skupljanje klikova ili osećaj slobodne i nesputanosti?