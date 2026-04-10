Već godinama fanovi ne prestaju da komentarišu neverovatnu sličnost između Žizel Bundšen i njene ćerke Vivijan Lejk Brejdi. Danas, sa 13 godina, Vivijan ne samo da podseća na svoju majku, ona kao da je njena mlađa verzija. Od izraženih crta lica, preko visine, pa sve do prepoznatljivog stila, sve je tu. Nije ni čudo što je već dobila nadimak „mini Žizel“.

Na novijim fotografijama posebno dolazi do izražaja njihova sličnost. Duga, blago talasasta kosa razdeljena po sredini i prirodan izraz lica podsećaju na legendarni „sirena izgled“ koji je Žizel Bundšen proslavila na modnim pistama širom sveta. Iako je još tinejdžerka, Vivijan je već gotovo visoka kao njena braća, što dodatno naglašava koliko liči na slavnu majku. Njena sličnost sa majkom ponovo je došla u fokus kada je Tom Brejdi podelio retku porodičnu fotografiju sa svoje troje dece, nastalu tokom posete Univerzitet Mičigen. Na slici su i Džek, Tomov najstariji sin iz veze sa Bridžit Mojnahan, zatim Bendžamin, koga ima sa Žizel, i Vivijan, koja je u centru pažnje, upravo zbog neverovatne sličnosti sa majkom.

Više od fizičke sličnosti

Ali ono što njihov odnos čini posebnim nije samo izgled. Žizel Bundšen često ističe da joj je ćerka i „mala partnerka“. Njih dve dele sličan način života, od ljubavi prema prirodi i životinjama, do svakodnevne joge i meditacije, koju praktikuju još od Vivijaninog detinjstva. Zajedno jašu konje, igraju odbojku i provode vreme daleko od gradske gužve, negujući bliskost koja se jasno vidi i na fotografijama. Da sličnost nije slučajna, potvrđuju i stare fotografije. Žizel je jednom podelila svoju sliku iz detinjstva i uporedila je sa Vivijan u istom uzrastu, razlika je bila gotovo neprimetna.

Novi život, isti prioriteti

Nakon razvoda 2022. godine, Tom Brejdi i Žizel Bundšen uspeli su da izgrade odnos zasnovan na poštovanju, sa decom na prvom mestu. Žizel je u međuvremenu započela novo poglavlje sa Žoakimom Valenteom, sa kojim je dobila još jedno dete, ali ističe da joj je najvažnije da očuva mir i stabilnost u porodici.