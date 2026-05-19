Hejden Panetijer tvrdi da joj se jedan poznati dobitnik Oskara navodno razgolitio na zabavi kada je imala 19 godina.

Glumica (36) se prisetila u svojim memoarima „This Is Me: A Reckoning“, kako je sa prijateljicom prisustvovala zabavi u privatnom stanu, gde joj se, kako tvrdi, jedan „veoma poštovan“ i „Oskarom nagrađen glumac i reditelj“ navodno razgolitio dok se spremala da ode, prenosi People.

Hejden piše da je, nakon što je neko vreme vodila neobavezan razgovor sa grupom muškaraca na okupljanju, počela da se oseća sve neprijatnije i odlučila da je vreme da krene kući.

Prema navodima iz memoara, jedan neimenovani muškarac prišao joj je dok je oblačila kaput i pokazao na nešto za šta je tvrdio da je žvaka zalepljena za njegove pantalone. „Pogledala sam dole i ustuknula“, napisala je ona. „Genitalije tog veoma poštovanog, nagrađivanog glumca virile su kroz njegov otkopčan šlic.“

Iako je glumica rekla da taj trenutak nije fizički štetio, susret ju je uznemirio i zbunio. „Ta ‘žvaka na pantalonama’, međutim, bila je zagonetka“, piše ona. „Nije me povredilo i bila sam sigurna da je to bio pijani štos, ali nikada nisam videla da odrastao muškarac radi tako nešto. Bila sam šokirana.“

Ona je rekla da u tom trenutku nije ispričala prijateljici šta se dogodilo jer je verovala da je „trenutak prošao“ i pretpostavila da su „neki stariji muškarci jednostavno odrasli bez manira“.

Trauma

Hejden je govorila i o još jednom traumatičnom iskustvu iz prošlosti u epizodi podkasta „On Purpose with Jay Shetty“ od 11. maja.

Voditelj Džej Šeti je spomenuo drugo poglavlje iz knjige u kojem glumica opisuje kako je sa 18 godina dovedena na brod i smeštena u sobu pored „razgolićenog“ starijeg muškarca.

„Činjenica da sam imala 18 godina, iako sam već živela tako veliki život i mislila da sam toliko zrela u tim godinama… naučno gledano, čeoni režnjevi se ne razvijaju do otprilike 25, 26 godine“, rekla je ona. „Dakle, iako sam osećala da mogu da donosim zdrave i bezbedne odluke, nisam bila sposobna da u potpunosti shvatim šta se dešava oko mene.“

Glumica je rekla da joj se „perspektiva potpuno promenila“ tek kada je shvatila da je „u opasnosti“, ali je istakla da je već u tom trenutku bila „bukvalno usred mora“.

Šok

Ona je opisala taj događaj kao i „šokantan“ i zastrašujuć", objašnjavajući da ju je situacija zatekla jer nije bilo „nikakvih nagoveštaja“ da će se išta neprimereno dogoditi.

Osoba koja ju je dovela na brod bila je neko kome je duboko verovala i koga je doživljavala kao „zaštitnika“.

„Fizički me je smestila u krevet pored tog razgolićenog muškarca koji je bio veoma poznat“, rekla je glumica u podkastu, dodajući da se muškarac ponašao „kao da je to za njega sasvim običan dan“.

Prisetila se da je prešla u režim preživljavanja i pobegla iz sobe, nakon čega je pokušala da se sakrije negde na brodu.

„Nije bilo skakanja i plivanja do obale“, rekla je. „I nije bilo nikoga ko bi pokazao empatiju prema mojoj situaciji. Shvatila sam da to za njih nije ništa novo.“

Odluka

Glumica je nedavno objasnila i zašto je odlučila da ne imenuje određene osobe u svojoj knjizi. Rekla je za The Hollywood Reporter: „Zato što bi to izgledalo loše po njih i [ljudi koje nisam imenovala] uglavnom su bili ljudi iz moje industrije. To su ljudi na koje bih mogla ponovo da naiđem. Nisam želela da se dovedem u tu poziciju. Stvari su se dogodile pre mnogo vremena, ali to je bilo da zaštitim sebe i svoju kompaniju od tužbi veoma ljutitih poznatih ljudi.“

