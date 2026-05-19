Holivudska glumica Džesika Alba i producent Keš Voren važili su godinama za jedan od najskladnijih parova u Holivudu. Njihova ljubavna priča trajala je više od dve decenije, a zajedno su prošli kroz brak, roditeljstvo i brojne životne izazove.

Upravo zato vest o njihovom razvodu iznenadila je ljude širom sveta.

Džesika i Keš upoznali su se još 2004. godine na snimanju filma „Fantastic Four“, a prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav. Venčali su se 2008. godine na Beverli Hilsu i dobili troje dece.

Iako su godinama delovali kao savršen par, Džesika je početkom 2025. godine emotivnom objavom na Instagramu priznala da je njihovoj ljubavnoj priči došao kraj.

„Uvek ćemo biti porodica“

Glumica je tada napisala da je ponosna na sve što su zajedno izgradili tokom 20 godina veze i braka, ali da je došlo vreme da oboje nastave dalje kao pojedinci.

„Nastavljamo dalje sa ljubavlju, dobrotom i međusobnim poštovanjem i uvek ćemo biti porodica. Naša deca će zauvek ostati naš najveći prioritet“, poručila je Džesika Alba.

Njene reči mnoge su dirnule, posebno zbog načina na koji je govorila o bivšem suprugu, bez ljutnje, optužbi i teških reči.

Razvod bez svađa i skandala

Strani mediji preneli su početkom 2026. godine da je par i zvanično okončao brak. Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste činjenica da su uspeli da se razvedu mirno i dostojanstveno, što je u svetu poznatih veoma retko.

Iako nisu imali predbračni ugovor, dogovorili su podelu imovine bez sukoba i sudskih drama. Kako navode mediji, nijedna strana neće primati alimentaciju, a sve su rešili dogovorom.

Na društvenim mrežama ljudi su masovno komentarisali njihov odnos nakon razvoda: „Zaista su se voleli“, „Ovako izgleda zrela ljubav“, „Prelepo je kada bivši partneri zbog dece ostanu ljudi jedno prema drugom“, samo su neki od komentara.

Ljubav završena, ali poštovanje nije

Džesika Alba danas je uspešna poslovna žena i suvlasnik kompanije „The Honest Company“, dok je Keš Voren izgradio sopstveni brend „Pair of Thieves“.

Iako više nisu muž i žena, mnogi smatraju da su uspeli u nečemu što retko kome pođe za rukom, a to je da posle kraja ljubavi ostanu porodica.

