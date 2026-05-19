Dvogodišnju devojčicu smrtonosno je prignječila starinska komoda dok je pokušavala da dohvati jednu od svojih igračaka.

Helena Kokrejn se 8. januara penjala po otvorenim fiokama „starinske komode“ teške oko 36 kilograma kada je ona iznenada pala na nju i usmrtila je samo nekoliko dana pre njenog trećeg rođendana.

„Sve se dogodilo tako brzo i tako tiho, a naši životi su se zauvek promenili“, napisala je majka preminule devojčice, Tarin, na društvenim mrežama nakon tragedije, prenosi Jam Press. „Dogodilo se nezamislivo.“

„Krivica i sramota su me gotovo potpuno obuzele, znajući da bi moja beba i dalje bila ovde, a njena sestra i dalje imala svoju najbolju prijateljicu, da sam samo preduzela mere predostrožnosti i pričvrstila ovu komodu za zid“, nastavila je. „To je bilo toliko neočekivano i nikada ne bih pomislila da bi moglo predstavljati opasnost, upravo zbog toga koliko je ta komoda bila velika i teška — kao što ni mnogi drugi roditelji ne razmišljaju o tome.“

Upozorenje za roditelje

Kada je shvatila da se slične nesreće dešavaju mnogo češće nego što ljudi misle, Tarin je odlučila da podeli priču svoje porodice u nadi da će drugi roditelji biti pažljiviji kada je reč o bezbednom pričvršćivanju nameštaja.

„Želela sam da podelim svoj bol zbog gubitka ćerke usled greške koju sam napravila, kako bi drugi bili oprezniji i svesni da je ova tragedija veoma stvarna“, objasnila je u svojoj objavi. „Ne samo za mene, već i za mnoge druge koji se tiho bore sa osećajem krivice.“

„Tu odluku sam donela nakon što je prošao njen rođendan i nakon što je tuga postala nepodnošljiva — ne samo za mene, već za celu moju porodicu“, dodala je. „Bila je toliko snažna da me je navela da se zapitam: ‘Kako mogu da sprečim da se ovo dogodi nečijem drugom detetu i njihovoj porodici, kako niko ne bi morao da oseća bol, krivicu i tugu koje ja osećam svakoga dana?’“

Naglašavajući da „nijedan roditelj ne bi trebalo da nadživi svoju decu“, Tarin je upozorila druge roditelje da „hiljade dece svake godine bude povređeno“ kada se komadi nameštaja neočekivano prevrnu.

„Najčešće se to dešava zato što radoznalo dete pokuša da se popne ili pridigne uz nameštaj. Ali dovoljan je samo trenutak da nešto teško padne, a posledice mogu biti razorne“, napisala je. „Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je važno da pričvrstite svaki komad nameštaja koji možete, posebno komode kada obezbeđujete dom za decu. Pričvršćivanje oduzima vrlo malo vremena, ali može napraviti ogromnu razliku.“

