Holivudska glumica Salma Hajek privukla je veliku pažnju na dodeli nagrada „Kering Women In Motion“, održanoj tokom 79. Filmskog festivala u Kanu.

Poznata glumica pojavila se u elegantnoj beloj haljini ukrašenoj perjem, dok je kosu podigla u visoku punđu. Ipak, osim glamuroznog stajlinga, mnogi su primetili i njene sede vlasi koje Salma Hajek već neko vreme ponosno pokazuje u javnosti.

Prirodno izdanje oduševilo fanove

Sedi pramenovi nežno su uokvirili lice slavne glumice, a brojni fanovi pohvalili su njen prirodan izgled i samopouzdanje. Salma Hajek tako se pridružila zvezdama poput Endi Mekdauel i Helen Miren, koje poslednjih godina otvoreno promovišu prirodno starenje i lepotu bez skrivanja godina.

Na crvenom tepihu sa mužem milijarderom

Na događaju je pozirala sa suprugom, milijarderom Fransoa-Anrijem Pinom, izvršnim direktorom luksuzne modne grupacije Kering. Par je pred fotografima razmenio nežnosti i poljubac, a svojim raspoloženjem privukli su pažnju prisutnih.

Fransoa-Anri Pino za ovu priliku odabrao je klasično crno odelo sa leptir-mašnom, dok je par delovao veoma skladno i zaljubljeno.

Ljubav koja traje skoro dve decenije

Salma Hajek i Fransoa-Anri Pino zajedno su od 2006. godine, a venčali su se 2009. na Dan zaljubljenih. Imaju ćerku Valentinu, a glumica je ranije isticala da je tajna njihovog uspešnog braka međusobna podrška i poštovanje.

U jednoj emotivnoj objavi povodom godišnjice braka, Salma Hajek napisala je da joj suprug i posle mnogo godina zajedničkog života ljubav čini „lakom, zabavnom i svežom poput povetarca“.

Nagrade posvećene ženama u filmskoj industriji

Na ovogodišnjoj ceremoniji nagrada „Kering Women In Motion“ priznanje je dobila oskarovka Džulijan Mur, dok je nagrada za mladi talenat pripala italijanskoj rediteljki Margariti Spampinato.

Ovaj događaj tradicionalno slavi doprinos žena filmskoj industriji, kako ispred kamera, tako i iza njih.

Video: