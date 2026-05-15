Drejk je otkrio da njegov otac Denis Grejem ima rak kroz emotivne stihove na svom novom albumu ,,Iceman".

Kanadski reper (39) je u petak, 15. maja objavio dugo očekivani album, zajedno sa još dva iznenadna izdanja — ,,Habibti" i ,,Maid Of Honour".

Muzičar je pred kraj pesme „Make Them Cry“, uvodne numere albuma ,,Iceman", otkrio zdravstveno stanje svog 71-godišnjeg oca, ne navodeći o kojoj vrsti raka je reč.

Drejk, čije je puno ime Obri Drejk Grejem, iskreno repuje: “My dad got cancer right now, we battlin' stages” (srp. „Moj tata trenutno ima rak, prolazimo kroz stadijume“), “Trust me when I say there's plenty things that I'd rather be facin'” (srp. „Verujte mi kada kažem da postoje mnoge stvari sa kojima bih se radije suočio“), “For real / And this time, ask me to dig deeper, I'll gladly explain it” (srp. „Ozbiljno / I ovog puta, ako me pitate da idem dublje, rado ću to objasniti“).

Denis je na Instagramu podelio emotivnu fotografiju na kojoj grli svog sina povodom objavljivanja albuma ,,Iceman" i napisao: „Ledeni čovek i fini čovek samo rade ono što rade, nemojte to pogrešno shvatiti.“

Mnogi fanovi su komentarisali fotografiju, šaljući Denisu najbolje želje. Jedan je napisao: „Molimo se za tebe, tata Grejem“, dok je drugi poručio: „Ozdravi uskoro.“ Treći je komentarisao: „Moramo da te vratimo u dobro zdravlje, ćale. Šaljemo ljubav i molitve.“

Otac muzičar

Drejkovom ocu nije strana muzička industrija. Ranije je bio bubnjar u svom bendu ,,Dennis Graham and the North Memphis Band", kao i u bendu Džerija Li Luisa.

Denis je ponovo počeo ozbiljnije da se bavi muzikom 2016. godine, a na Dan očeva 2021. objavio je singl inspirisan odnosom sa Drejkom. Pesma pod nazivom „Father and Son“ odaje počast vezi koju njih dvojica dele.

„A father and son will always understand each other's heart / And they'll always sit together / Until it's all said and done / So there's nothing / No, there's nothing in the world / Like a love between a father and son” (srp. „Otac i sin će uvek razumeti srca jedan drugog / I uvek će sedeti zajedno / Dok sve ne bude gotovo / Jer ne postoji / Ne, ne postoji ništa na svetu / Kao ljubav između oca i sina“), peva Denis u pesmi.

Lične borbe

Drejk je takođe govorio o ličnim borbama sa kojima se suočava, kao i o „lažnim fanovima“ u pesmi „Make Them Cry“.

On repuje: “I'm 'bout to turn 40, dog, I'm battlin' agin'” („Uskoro punim 40, druže, ponovo vodim bitke“), “I'm battlin' the fact that the album ain't even drop and already they asses complainin'” (srp. „Borim se sa činjenicom da album još nije ni izašao, a oni se već žale“), “F--k it, I'll battle the label / F--k it, I'll battle the majors, I'll battle the stations 'til my ass is back in rotation” (srp. „Ma dođavola, boriću se sa izdavačkom kućom / boriću se sa velikim kompanijama, boriću se sa radio-stanicama dok se ponovo ne vratim u etar“).

Njegova porodica se takođe pominje u pesmi, koja traje više od pet minuta, kroz stihove poput: “I have to father my mother and treat my son's grandfather like my older brother” (srp. „Moram da budem roditelj svojoj majci i da dedu svog sina tretiram kao starijeg brata“) i “I know for sure that my parents, they look at me and see an overcomer / I'm looking back at them and these days, I see an older couple” (srp. „Siguran sam da moji roditelji gledaju u mene i vide nekoga ko je prevazišao prepreke / A kada ja pogledam njih ovih dana, vidim stariji bračni par“).

