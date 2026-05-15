Holi, influenserka i majka četvoro dece, provela je ceo mesec bez nepotrebnog trošenja i uspela da uštedi oko 1.150 evra. Kako kaže, cilj joj je bio da napravi “finansijski reset” i približi se kupovini sopstvenog doma. Tokom takozvanog “ meseca bez trošenja" izazova, trošila je samo na osnovne stvari, hranu, gorivo i račune.

Sve ostalo bilo je van liste potrošnje. To je značilo da nema restorana, kafa za poneti, online kupovine niti impulzivnih troškova. Čak su i izlasci bili strogo birani, pa su aktivnosti poput šetnji, parkova, muzeja i besplatnih događaja zamenile sve što se plaća.

Kupovinu namirnica svela je na jednom nedeljno, uz unapred planiran budžet, a pravilo je bilo da se između dve kupovine ne dodaje ništa “usput”. Ako bi nešto ponestalo, jednostavno bi se snalazila do sledeće nabavke, bez dodatnih odlazaka u prodavnicu. Takođe je potpuno izbacila troškove za frizera, manikir, masaže i druge kozmetičke tretmane, smatrajući ih željom, a ne potrebom.

Na kraju meseca, Holi je potvrdila da je uštedela oko 1.150 evra, ali kaže da joj je važnije to što je postala mnogo svesnija sopstvene potrošnje. Kako je istakla, prvi put je imala više novca na računu nego inače pre plate, iako ima stabilna primanja.

Njena priča brzo je privukla pažnju na TikToku, gde pratioci masovno komentarišu da ih je inspirisala da preispitaju sopstvene navike trošenja i probaju sličan izazov.