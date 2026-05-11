Monika Beluči u 62. godini ima savršenu liniju, a jednom prilikom otkrila je i tajnu svog besprekornog izgleda.

Ona je istakla da ne praktikuje vežbanje i da se treninzi ne uklapaju u njenu užurbanu svakodnevnicu. Međutim, njena tajna je u plivanju i jogi .

Monika je otkrila kako pliva četiri puta sedmično po 45 minuta i da je uverena da je to najbolji način da ostane u formi.

"Ja sam kao morski pas, stalno sam u pokretu, moram to da radim da bih preživela. Ponekad, međutim, za svoje dobro žena mora pronaći način da se odmori i lenčari", istaknula je.

Slavna glumica se ne opterećuje svojim izgledom te smatra da mršavost nije nužna kada je lepota u pitanju.

"Ne mislim da je mršavost isto što i lepota. Ja sam žena i imam obline. Lenja sam, nikad ne idem u teretanu. Volim čokoladu i testeninu i često idem s prijateljima u restorane. Nisam opsednuta mršavošću. Seksepil nije uvek u mladosti i zategnutom telu", navela je.

Monika sebi ne uskraćuje ​​vrste hrane, ali ograničava porcije. Zahvaljujući tome, jede što god poželi, sve dok kontroliše količinu.

Primer njenog jelovnika

Doručak: 150 ml jogurta s komadićima jabuke

Ručak: 200 g kuvane junetine, 200 g zelene salate s jednom kašičicom maslinovog ulja, jednom šnitom kukuruznog hleba

Večera: jedna šoljica bobičastog voća, 150 g kuvanog pirinča sa jednom kašikom maslinovog ulja i 50 g topljenog sira, 150 g salate od povrća i bilo koje voće.